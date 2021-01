Ralliement à Kolda : le mouvement "Kolda debout" engloutit la coalition Nafooré de Fabouly Gaye (ex PDS).

Après le ralliement des partis politiques ACT d’Abdoul Mbaye et du PASTEF d’Ousmane Sonko, le mouvement "Kolda debout" vient d’absorber les ténors de la coalition Nafooré de Fabouly Gaye (ex PDS). Il s’agit de grands compagnons de Fabouly Gaye de la coalition Nafooré qui ont décidé de rejoindre le mouvement "Kolda debout" d’Abdourahmane Baldé dit Doura, ce samedi 16 janvier.



À Kolda aujourd’hui, ce mouvement est en train de gagner le cœur des populations et de dépouiller certains partis de leurs responsables politiques locaux.



Ces responsables de Nafooré Fouladou et ex compagnons de Fabouly Gaye venus de tous les quartiers de la commune se sont donnés rendez-vous au quartier Doumassou pour faire leur déclaration. Pape Diaité, porte-parole du jour, de se réjouir en ces termes : « j’ai quitté mon camp pour rejoindre le mouvement "Kolda debout" d’Abdourahmane Baldé alias Doura avec mes amis, mes militants. Nous l’observions depuis longtemps et nous avons vu qu’on se retrouvait dans sa démarche. Ce sont toutes ces raisons qui font qu’aujourd’hui, nous sommes avec Abdourahmane Baldé alias Doura et son mouvement "Kolda debout". »



Ainsi, on peut citer parmi ces ténors qui ont donné le tournis au parti au pouvoir jadis lors des différentes joutes électorales Yaye Thiaw, Hawa Baldé conseillère municipale, Pape Diaité (lieutenant), Ousseynou Bocoum entre autres.



Les cartes sont en train d’être rebattues avant le jeu pour les prochaines locales et le mouvement "Kolda debout" fait son bonhomme de chemin…