Raids à Doha: le Hamas annonce 6 morts, dont des gardes du corps et un policier qatari

Le mouvement islamiste palestinien Hamas a affirmé mardi que six personnes avaient péri dans les frappes israéliennes à Doha mais qu'aucun de ses négociateurs n'avait été tué dans l'attaque.



L'attaque a tué le fils du négociateur en chef du Hamas Khalil al-Hayya, le chef de son bureau et trois gardes du corps, ainsi qu'un membre des forces de sécurité qatarie, a indiqué le mouvement dans un communiqué.



Mais "l'ennemi n'a pas réussi à assassiner les membres de la délégation en charge des négociations", a-t-il ajouté.