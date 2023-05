RUFISQUE - Serigne Modou Bousso Dieng à la rencontre de l’Association des Imams et Enseignants religieux pour les entretenir du C50%PN.

Après avoir reçu successivement le Khalife de Maca Coulibantang et l’Union Nationale des Pêcheurs Artisanaux du Sénégal( quelques heures après sa rencontre avec l’Imam Ratib de Dakar) pour leur exposer les ambitions de Abdoulaye Sylla dans le cadre du C50% PN, Serigne Modou Bousso Dieng s’est rendu à Rufisque et plus précisément dans le fief de El Hadj Mame Daouda Ndiaye pour échanger avec l’Association des Imams et Enseignants religieux du Sénégal. Le chef religieux et leader d’opinion, après les salamalecs d’usage, a sollicité de l’association un soutien aux entreprises privées du Sénégal et surtout à Abdoulaye Sylla de Ecotra dont le combat est le refus que la totalité des commandes publiques soit affectée aux étrangers. Les Imams et Enseignants religieux béniront le projet avant de prier pour son succès. Ils ne manqueront de poser quelques questions.