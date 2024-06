RSE - 2023/ Humanité - engagement sociétal et empreinte sociale: La Sonatel fait son bilan

La Sonatel publie son rapport de Responsabilité Sociétale d’Entreprise de 2023 et renforce son empreinte sociale et économique. Le Groupe publie son rapport RSE 2023 qui met en lumière ses initiatives et ses réalisations en matière de responsabilité sociétale et environnementale. La Sonatel a voulu contribuer de manière significative au développement durable, économique et social dans les pays où le Groupe est présent. Un engagement renforcé pour un avenir durable avec des initiatives concrètes et des résultats probants.





Le rapport RSE 2023 de Sonatel s’articule autour des Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies, auxquels le Groupe contribue activement. Sonatel se distingue ainsi, par une approche intégrée, visant à promouvoir la prospérité tout en protégeant la planète. Parmi les réalisations notables du Groupe en 2023: l’Éducation et la Formation avec plus de 38 000 jeunes ont bénéficié de programmes de formation et d'acculturation aux outils numériques, avec un taux de féminisation de 36% et un taux d'insertion professionnelle allant jusqu'à 84%. Les « projets Village » sur les quatre nouveaux engagements qui ont été déployés, et portant le nombre total à 30. Ces initiatives visent à désenclaver les zones rurales en améliorant l'accès à l'éducation, à la santé, à l'eau et à l'énergie. Sonatel, c’est aussi, l’innovation et les infrastructures. La Sonatel a investi dans l'acquisition de licences et de fréquences 5G au Sénégal, renforçant ainsi son offre Très Haut Débit et étendant ses réseaux filaires pour desservir les ménages et les entreprises. « Grâce à notre plan d’investissement robuste et à une efficacité opérationnelle renforcée, nous poursuivons notre stratégie en tant qu’opérateur multiservices, en accélérant nos leviers de croissance. Nous restons un acteur citoyen engagé, en promouvant l'inclusion numérique, financière et sociale à travers nos Orange Digital Centers, nos Fondations et nos initiatives environnementales. », souligne le directeur général du Groupe Sonatel, M. Sékou Dramé.





Pour ce qui est de l’engagement environnemental, la Sonatel a également pour la protection de l’environnement mis en pratique des initiatives telles que le traitement de 23 tonnes de déchets dangereux, la plantation de 70 000 arbres, évitant ainsi 2100 tonnes de CO2 et un taux d’énergie verte atteignant jusqu'à 75,6% dans certains pays de présence.





Pour 2024, les perspectives seront axées sur les principales réalisations et les objectifs en matière de RSE. En 2024, Sonatel continuera à prioriser l’amélioration de l’expérience client et du Capital humain, tout en maintenant son leadership en termes d’excellence opérationnelle et d'efficience. Le Groupe ambitionne aussi de construire un avenir autour de nouveaux modèles de croissance et de réussir sa transformation en un groupe multiservices, ouvert et innovant.