RDC: le M23 s'empare de Walikale, chef-lieu d'une importante zone minière

Le groupe armé M23, qui combat le gouvernement de République démocratique du Congo (RDC) dans l'est du pays, s'est emparé de la localité de Walikale, nœud routier proche d'importants gisements d'or et d'étain, ont indiqué mercredi des sources sécuritaires et locales.



L'avancée du M23 vers la zone avait conduit mi-mars la société Alphamin à évacuer son personnel et stopper les opérations de sa mine de cassitérite (minerai d'étain) de Bisie, la troisième au monde en terme de production d'étain, située à une cinquantaine de kilomètres de Walikale.