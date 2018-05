RASSEMBLEMENT : Mohamed Ndiaye « Rahma » finance et galvanise les jeunes de Kaolack

Lors du grand rassemblement organisé par les jeunes du mouvement « Rahma », le leader Mohamed Ndiaye les a financés à hauteur de 10 millions en plus des 10 millions précédents. Ndiaye « Rahma » a exhorté ses jeunes à descendre sur le terrain pour s'approcher de plus en plus de la population et de lui expliquer ce que le président Macky Sall est en train de faire pour le Sénégal.

Il a appelé les jeunes à renforcer ses capacités mais aussi son nombre pour gonfler le taux d'inscription et de vote en prélude des élections présidentielles. Il a appelé les étudiants originaires de Kaolack à venir renforcer les rangs de la jeunesse du mouvement « Rahma » pour réélire le président Macky Sall. Il a demandé à sa jeunesse d'utiliser l'argent des financements pour des projets porteurs afin que tout le monde en profite. Les projets financés aujourd'hui pourront demain financer d'autres projets en faveur des jeunes de Kaolack selon le leader du mouvement « Rahma ».

Mohamed Ndiaye n'a pas manqué de lancer des piques aux responsables politiques de Kaolack qui occupent des postes de responsabilité mais qui ne font pas beaucoup de choses pour leurs populations. Il a exhorté tout le monde à descendre sur le terrain pour travailler à réélire le président Macky Sall. Il a remercié le ministre Matar Ba pour son déplacement mais aussi pour les actions qu'il mène pour le président Macky Sall.

Pour terminer, Mohamed Ndiaye « Rahma » a appelé Diockel Gadiaga du PS à revenir dans la coalition en vue de réélire le président Macky Sall. Mohamed Ndiaye « Rahma » de reconnaitre que Diockel Gadiaga est son ami et que les petites querelles doivent être oubliées pour faire face aux enjeux de la prochaine élection présidentielle.