« Que Pastef arrête d'aller dans les télévisions qui s'opposent à nous, et je vais les combattre jusqu'à ce qu'ils le sachent » (Ousmane Sonko)

À l'occasion de sa déclaration de ce jeudi 10 juillet 2025, Ousmane Sonko a demandé sans détour aux membres du Pastef de ne plus fréquenter les télévisions qu'il considère comme des médias qui s'opposent à eux. « Que Pastef arrête d'aller dans des télévisions qui s'opposent à nous », a-t-il martelé.



« Je l'ai dit depuis longtemps, même lorsque l'on était dans l'opposition, mais la réponse que l'on me sert toujours est : "Oui, il faut y aller, sinon on laisse la place aux autres." Pastef, là où il est actuellement, c'est grâce au travail que font les jeunes sur les réseaux sociaux, mais pas les télévisions », a-t-il ajouté. « Allez sur leurs plateaux, il n'y a que des chroniqueurs de l'opposition et tu ne verras jamais là-bas des chroniqueurs de Pastef, et tout le monde s'acharne contre toi. Amadou Bâ s'est heureusement bien défendu. Mais que Pastef n'aille plus dans ces télévisions. »



Et de renchérir : « Qui sont ceux qui écrivent chaque jour de mauvaises choses sur le Pastef ? Ce sont ces télévisions-là. Et si la presse avait un pouvoir, on n'allait jamais accéder à ce stade parce qu'ils ont tout fait pour nous détruire. Par contre, ce n'est pas toute la presse. Ce sont des gens qui sont contre nous, mais moi je leur ferai face [...]. Et ceux qui utilisent leurs supports pour nous nuire, je m'opposerai à eux. Et j'assume mes responsabilités », a-t-il conclu.