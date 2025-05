Quart de Finale Beach Soccer 2025 : Le Sénégal bat l'Italie et se qualifie en demi-finale

Les Lions du Sénégal ont réussi à se qualifier en demi-finale en battant l'Italie sur le score de 4 à 3. Menés 2 à 3 dans les dernières minutes, les protégés de Ngalla Sylla ont égalisé avant de s'imposer dans les prolongations. Les Sénégalais ont su résister aux assauts italiens portés par Fazzini, Zurlo et Marchesi, grâce à des buts de Mamour Diagne (1ʳᵉ minute), Sanou Laye Thiaw (20ᵉ minute, penalty) et Ousseynou Faye (26ᵉ minute).



Les Lions du Sénégal se qualifient pour la deuxième fois de leur histoire en demi-finale de la Coupe du Monde de Beach Soccer. Avec ce succès, le Sénégal envoie un message fort à ses concurrents et confirme une fois de plus son statut de grand d’Afrique dans cette discipline.