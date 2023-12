Qualification Afrobasket 2025 : Le Sénégal en lice à partir du mois novembre 2024 !

Le Sénégal débutera sa campagne de qualification pour l'Afrobasket 2025 en novembre 2024, dans le groupe C. Les dates des fenêtres éliminatoires ont été dévoilées par la FIBA-Afrique. La première fenêtre allant du 19 au 27 février 2024, impliquera les groupes B, E, et D avec la Côte d'Ivoire, l'Égypte, la Centrafrique, et le vainqueur de Madagascar-Djibouti.

Les groupes A (Sud Soudan en tête) et C (Sénégal en tête) disputeront la fenêtre qualificative du 18 au 26 novembre 2024. La dernière fenêtre se tiendra du 17 au 25 février 2025. Les Lions de la Téranga dirigés par Ngagne Desagana Diop, partagent le groupe C avec le Cameroun, le Rwanda et le futur vainqueur des pré-éliminatoires entre les Zones 3 et 4.