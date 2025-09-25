Publication de l’ouvrage « l’Afrique au cœur » : le message de Macky Sall aux jeunes africains

Après la publication de son deuxième ouvrage « le Sénégal au cœur », l’ancien chef d’État sénégalais, Macky Sall, est revenu sur les points saillants de « l’Afrique au cœur ». Une occasion pour lui de faire un plaidoyer face à la jeunesse africaine. « À tous les jeunes d’Afrique, je dis : croyez en vous, l’avenir vous appartient. Faisons de notre continent une Afrique des solutions pour le bien être de nos peuples », a lancé Macky Sall.





L’ancien président de l’Union africaine après le lancement à New York, de son ouvrage paru aux éditions « Odile Jacob », a adressé ses remerciements à Ameenah Gurib-Fakin, à MM Ban Ki-moon, Charles Michel et Moussa Faki Mahamat pour leur présence et leurs sympathiques témoignages à la cérémonie et les invite à croire en une Afrique actrice de son destin, debout et tournée vers l’avenir.

