Protection des enfants en danger dans la rue : plus de 1.438 jeunes accompagnés

Mis en œuvre depuis juin 2020, le projet de renforcement de la protection des enfants de la rue en danger, dans ce contexte de crise sanitaire liée au Covid-19 s’est achevé le 30 Décembre 2021.



L’objectif fixé de ce programme était entre autres de doubler les capacités d’accueil et de protection des enfants et jeunes en danger dans les centres d’hébergement et dans les rues de Dakar. L’implication active du Ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants a beaucoup apporté à cet organisme, mis à part l’investissement de 82 millions de fcfa de l’Agence Française de Développement (AFD).



Aujourd’hui, ce projet a été bouclé et un atelier de clôture s'est tenu au centre d’extension du Samusocial Sénégal sis à la Sicap Foire. Au total 1. 438 jeunes ont pu bénéficier des services qu’apporte le Samusocial. Dans les structures de logement de 30 à 60 places, 57 961 repas y ont donc été servis à ces jeunes venus des differents recoins de Dakar.



Durant leur séjour, ces enfants ont aussi bénéficié de formation et d’accompagnement médico-psychosocial avant d’être insérés dans leurs familles. Plusieurs de leurs réalisations artistiques ont aussi été exposées dans l’enceinte des couloirs du Samusocial.