Protection des données personnelles : La CDP alerte et sensibilise les populations

Les cas de diffusion illégale de données personnelles devant les tribunaux sont monnaie courante. Face à cette réalité, la Commission de Protection des Données Personnelles (CDP) du Sénégal, dans le cadre de sa mission de promotion de la culture de la protection des données à caractère personnel, a organisé un atelier de formation. Celui-ci s'adressait à des influenceurs, créateurs de contenu et porteurs de voix, des acteurs clés pour la diffusion de l'information.



La révolution numérique, source de nouveaux risques

Prenant la parole lors de l'événement, Ousmane Thiongane, président de la CDP, a alerté sur les multiples risques liés à l'usage abusif des données personnelles à l'ère du numérique. "La révolution numérique a causé beaucoup de torts, notamment chez les jeunes. Nous faisons face à des phénomènes de cyberharcèlement, d’extorsion de fonds, de vente illégale de données, ou encore de publication de données sensibles. Ces pratiques deviennent de plus en plus préoccupantes dans notre société", a-t-il déclaré.



Il a également précisé que la CDP reçoit chaque trimestre de nombreuses plaintes et signalements, ce qui témoigne d'une hausse inquiétante des abus.



Campagnes de sensibilisation et appel à la responsabilité

Face à cette situation, la commission a déjà lancé plusieurs campagnes de sensibilisation, notamment dans les établissements scolaires. L'objectif est de former les jeunes aux enjeux cruciaux de la protection de leurs données personnelles. La CDP appelle par ailleurs les acteurs du numérique à faire preuve de plus de responsabilité dans la gestion des informations personnelles des citoyens.



Les participants à l'atelier, incluant influenceurs, leaders d’opinion et créateurs de contenu, ont unanimement salué cette initiative. Ils se sont engagés à relayer activement les messages de la CDP afin de vulgariser le cadre juridique sénégalais relatif à la protection des données personnelles auprès de leurs communautés respectives.