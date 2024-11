Prorogation de 45 jours des opérations foncières : Les impactés de la cité Tobago prient pour que cette décision soit l'aboutissement de leur longue souffrance et...

Ainsi, le collectif a ajouté " Par ailleurs nous comptons sur l’indulgence de son Excellence Monsieur le Président de la république Bassirou Diomaye Faye pour le paiement des compensations financières promises selon le niveau des peines engagées pour la reconstruction de nos maisons détruites. Le collectif est le reflet du Sénégal avec toutes ses classes sociales d'honnêtes citoyens à la recherche d'un toit après toute une vie de labeur. Nos membres dont certains sont malades ou décédés malheureusement se sont évertués à suivre la procédure normale d’attribution et attendent depuis 10 ans d'être rétablis définitivement dans leur droit. Ceci sera la marque évidente d’une politique sociale nationale de Jubanti. Nous rappelons aussi à l'Etat qu'il y a encore des victimes qui n'ont toujours pas reçu leur terrain".



" Enfin, nous sollicitons fortement des autorités compétentes la réalisation d'infrastructures sociales de base qui permettront aux habitants de pouvoir rapidement vivre dans la Cité dans les meilleures conditions d'hygiène, de

sécurité et de bien-être. Il en est :

• La viabilisation intégrale du site (eau, électricité, assainissement et voirie) ;

• L'aménagement d'espaces verts et la construction d'autres édifices publics comme des lieux de cultes, une école et un centre de santé ; nous espérons une oreille attentive à nos préoccupations, restons mobilisés et nous inscrivons dans la nouvelle politique de l'Etat de bâtir un Sénégal souverain, juste et prospère", a-t-on conclu.