Promotion des sciences économiques : la FASEG rend hommage au professeur Moustapha Kassé.

La faculté des sciences économiques et de gestion de l’université Cheikh Anta Diop a rendu, ce 17 mai, hommage au professeur Moustapha Kassé, un des éminents économistes du continent pour avoir formé plusieurs générations de cadres africains.



Universitaires, écrivains, hommes politiques, amis et sympathisants ont pris part à l’événement, tenu à l’amphithéâtre de l’UCAD 2 sous le thème « Croissance et transformation structurelle : état des lieux et implication politique ». Membre de l’académie du Sénégal, et du royaume du Maroc, le Pr Moustapha Kassé a passé plus d’une quarantaine d’années au service des universités africaines. Il a été appelé en 2005 à faire valoir ses droits à la retraite.



Ecrivain émérite considéré comme le promoteur des sciences économiques au Sénégal et dans le continent africain, le Pr Moustapha Kassé compte à son actif bon nombre d’ouvrages scientifiques qu’il a produits depuis sa retraite : Sortir du sous développement : quelles nouvelles pistes pour l’Afrique de l’Ouest; Zoom sur la science économique et sa méthodologie; L’économie du Sénégal : les 5 défis d’un demi siècle de croissance atone; L’industrialisation africaine est possible : quel modèle pour le Sénégal; Mondialisation, croissance, développement et émergence; Le secteur privé sénégalais: jambe faible de l’émergence entre entreprenants et entrepreneurs ou encore son dernier œuvre intitulée l’Économie au défi des pathologies sociales.



Major du premier concours économique du Cames en 1982 et le premier professeur agrégé en économie du Cames, la vedette du jour, durant toute sa carrière, a consacré ses réflexions sur des thèmes autour de la mobilisation des ressources intérieures, le

monde agricole, le Franc CFA, le financement du développement, entre autres. Sa vie, sa vision et son leadership ont été salués par le recteur de l’Ucad, le Pr Ahmadou Aly Mbaye, par ailleurs ami et ancien étudiant du Pr Moustapha Kassé.



Près de 29 productions scientifiques ont été recensées à l’occasion de la célébration du professeur Moustapha Kassé pour en faire office de mélange...