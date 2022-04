Projet de loi modifiant le code électoral : « un jeu politicien de captation organisée de la démocratie… »

Les députés se sont livrés hier à un jeu politicien de captation organisée de la démocratie lors du projet de loi modifiant le code électoral. Tel est l’avis de Birahime Seck du Forum civil qui accuse « des acteurs divers du dialogue politique et de l'exécutif ».

« Au lieu d'inviter le Gouvernement à s'expliquer sur la cherté des denrées de grande consommation, les risques de pénurie de carburant, la faible accessibilité à l'eau dans plusieurs localités du pays et les grandes difficultés dans les secteurs de la santé, de la pêche de l'agriculture et de l'industrie (le peu dont le pays dispose ), les députés s'engagent dans un jeu politicien de captation de la démocratie, avec l'aide d'acteurs divers du dialogue politique et de l'exécutif », a grommelé Birahime Seck...