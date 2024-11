Projet Acwa Power : le Sénégal et l’Arabie Saoudite engagent de nouvelles négociations du contrat

C’est le ministre de l’hydraulique et de l’assainissement qui avait déclaré en juillet dernier dans une télé de la place que le Sénégal annulait le contrat de dessalement de 459 milliards pour 30 ans signé par Macky Sall. « Non seulement c’est un contrat qui vise une solution à court terme, mais aussi, il n’est pas opportun. C’est un projet trop cher et il peut provoquer la hausse du prix de l’eau. Quand nous avons évalué le projet, nous nous sommes rendu compte que ces 459 milliards en 30 ans, vont donner 400.000 m³ par jour. Mais si nous franchissons par exemple 2 ou 3 ans, nous remarquerons qu’avec l’augmentation de la population, nous aurons besoin de plus de ces 400.000 m³/ jour. Mais également les études environnementales ne sont pas prises en compte. Mais ce qui est le plus grave, le Sénégal va verser entre 20 et 40 milliards pendant 30 ans », avait indiquait Cheikh Tidiane Dièye. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye annonce au retour de son séjour en Arabie Saoudite et en Turquie, que « des développements ont eu lieu autour de ce projet. « Les relations entre le Sénégal et l’Arabie Saoudite vont connaître de nouvelles perspectives. Nous avons eu des échanges avec les autorités saoudiennes qui nous ont donné des garanties quant à la prise en compte des intérêts du Sénégal dans ce projet », a annoncé le président de la République qui précise d’ailleurs, avoir instruit le ministre de l’hydraulique d’y travailler avec d’autres ministères sectoriels car, le projet dans une certaine mesure, impliquera les acteurs du secteur de l’énergie.