Prochain candidat de l'Apr ou de Bby: " Je souhaite pour ma part un candidat capable de maintenir la coalition unie...On fera campagne pour lui".

" J’ai réuni le parti, mercredi 5 juillet, et il a estimé qu’il fallait me faire confiance pour faire ce choix. Je souhaite pour ma part un candidat capable de maintenir la coalition unie. Un homme de dialogue", a informé le Président Macky Sall.



Avant d'ajouter " Un candidat qui ne parvient pas à avoir de la notoriété en sept mois, ce n’est pas la peine qu’il se présente. Par ailleurs, cette personne aura mon soutien, celui du parti et de la coalition. On fera campagne pour lui", a souligné le Président Sall lors d'un entretien avec le Monde.