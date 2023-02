Procès en diffamation : L’IGF prend la parole et révèle ce qui en est véritablement

L’affaire des 29 milliards du Prodac qui oppose Ousmane Sonko et Mame Mbaye Niang commence à livrer ses petits secrets.



C’est L’Observateur dans sa livraison de ce vendredi 17 février 2023 qui a donné la réponse de l’inspection générale de finance (IGF) soulevée par le leader de Pastef. Selon la note, l’inspection fait savoir que « qu’il n’existe pas de rapport Prodac lit-on dans les colonnes du journal du groupe Futurs médias.



De quoi s’agit-il ? Le corps de contrôle d’expliquer. « Il s’est agi d’une enquête portant sur le contrat clé en main relatif aux études et aménagements hydro-agricoles des DAC de Sefa, Itato, Keur Samba Kane et Keur Momar Massar conclu entre le Prodac et Green 2000 dont le rapport n’a pas été approuvé », fait savoir l’IGF...