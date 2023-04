Procès en appel ce lundi: L’Alliance pour la République s’attend à un triomphe du droit

Dans un communiqué ce dimanche, le secrétariat exécutif de l’Alliance pour la République a donné sa position sur le procès de demain. Ce rendez-vous judiciaire doit, d’après l’Apr, se dérouler dans la stabilité. Le parti présidentiel attend du pouvoir judiciaire que le droit soit dit ce 17 avril 2023. Il faut rappeler, d’après l’Alliance pour la république, que la justice a déjà annoncé la couleur en première instance avec « un verdict affranchi de toute pression politicienne ». L’alliance pour la république se félicite de toutes les dispositions prises par l’Etat pour la sécurité des citoyens, de leurs biens et services.



Tout en mesurant l’importance des gages réitérés aux forces vives de la Nation, lors de l’adresse du Chef de l’Etat à l’occasion de la fête de l’Indépendance, pour le dialogue et la concertation dans le respect intangible de l’Etat de droit, l’alliance pour la république invite à poursuivre la mobilisation pour la défense de la République et de ses valeurs, de la démocratie et de ses principes.



En saluant cette attitude républicaine de certains sénégalais conscients des enjeux, l’Apr fustige particulièrement la voie de « l’irresponsabilité notoire empruntée par Ousmane Sonko » dans l’affaire privée qui l’oppose au Ministre Mame Mbaye Niang et pour laquelle il a été condamné le 30 mars 2023. l’APR condamne fermement la multiplication des appels subversifs de certains acteurs de l’opposition et appelle ses militants à une mobilisation pour une réussite des opérations d’inscription sur le fichier électoral, en vue d’un succès retentissant à la Présidentielle de 2024.