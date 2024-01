Procès Sonko - Mame Mbaye Niang : Cheikh Tidiane Dièye manifeste sa colère contre le verdict de la Cour suprême et apporte son soutien à Sonko

Ce dernier s’offusque de cette affaire et apporte tout son soutien à Sonko. « J’exprime toute mon indignation devant le verdict rendu ce jour par la Cour suprême dans le procès politique opposant Ousmane Sonko, leader de l’opposition sénégalaise et candidat à l’élection présidentielle du 25 février 2024 à M. Mbaye Niang », dit-il.



« Voilà des années que le pouvoir a sauté d’affaires en affaires et utilisé toutes les manœuvres politico-judiciaires imaginables pour non seulement priver Ousmane Sonko de liberté mais aussi l’empêcher de participer à l’élection qu’il aurait remportée sans contestation possible. Sonko a gagné partout où le droit a été dit. C’est pourquoi nous restons confiants et ne céderons ni à la déception ni au découragement. Il reste éligible. Le peuple vaincra. Ce n’est qu’une question de temps », a-t-il posté sur sa page Facebook.