Procès Lamine Diack : Me Habib Cissé écope de 3 ans de prison dont 2 ans de sursis et un an avec port de bracelet électronique.

Me Habib Cissé a été condamné d’une peine de trois ans de prison dont deux ans de sursis et une année de port de bracelet électronique. L’ancien conseiller juridique de Lamine Diack (Ancien président de l’IAAF), a aussi écopé d’une suspension de cinq années durant lesquelles il ne pourra pas exercer la profession d’avocat du sport.



Me Habib Cissé, l’un des co-prévenus dans l’affaire Lamine Diack, serait impliqué dans du blanchiment d’argent. Dans le cadre du procès, il lui a été reproché des transactions immobilières douteuses en rapport avec son travail de conseil juridique au sein de l’IAAF. En effet, durant le procès il a été question de l'acquisition de biens immobiliers au Sénégal grâce à des fonds illicites. D'après les charges qui avaient été retenues contre lui, figurent un rôle présumé dans l'affaire du dopage des athlètes russes.



Le parquet avait alors requis contre Me Habib Cissé trois ans de prison dont 18 mois ferme, une interdiction d’exercer son métier d’avocat et 100.000 euros d’amende.