Koungheul : un bébé d’environ un mois retrouvé vivant dans une poubelle du marché central

Les pleurs d’un nourrisson sauvé de justesse



Selon Libération, un nourrisson de sexe féminin, âgé d’environ un mois, a été retrouvé vivant dans une poubelle au marché central de Koungheul, dans la nuit du 5 juillet. L’enfant, habillé et emmailloté, a été secouru par la police avant d’être confié au district sanitaire.



La police alertée en pleine nuit



Les faits se sont produits vers 2 heures du matin. Le commissariat de Koungheul a été informé de la découverte d’un bébé abandonné dans une poubelle du marché central.



D’après Libération, les éléments de la brigade de recherches, qui étaient en patrouille dans leur secteur de compétence, ont été alertés par un conducteur de moto-taxi identifié comme E.H.D. Sarr.



Ce dernier a indiqué aux policiers qu’un bébé avait été jeté dans une poubelle.



Le nourrisson retrouvé en pleurs



Les policiers se sont immédiatement transportés sur les lieux. Sur place, ils ont découvert un bébé en pleurs, habillé, emmailloté et déposé dans la poubelle.



Le nourrisson a été recueilli puis ramené au commissariat par les agents. Une réquisition a ensuite été adressée au district sanitaire de Koungheul pour permettre son examen médical.



Le témoignage du conducteur de moto-taxi



Entendu par les enquêteurs, E.H.D. Sarr a expliqué que son attention avait été attirée par les pleurs du bébé. Selon ses déclarations rapportées par Libération, il s’était éloigné vers un espace vague lorsqu’il a entendu les cris de l’enfant.



Après s’être enquis de la situation, il a fait appel à la patrouille policière qui passait dans la zone. Son signalement a permis une intervention rapide.



L’enfant confié au district sanitaire



Après son sauvetage, le bébé a été mis à la disposition du district sanitaire de Koungheul. Le parquet a été informé et une décision judiciaire est attendue concernant la suite à donner à la prise en charge de l’enfant.



Libération précise qu’une enquête a été ouverte pour identifier la personne ou les personnes à l’origine de cet abandon.