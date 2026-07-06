Mbour : l’OCRTIS frappe un grand coup, près de 260 kg de chanvre indien saisis

L’Office Central de Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants (OCRTIS) a réalisé une importante saisie de drogue à Mbour. Dans la nuit du 3 juillet 2026, la Brigade régionale des Stupéfiants (BRS) de Thiès a intercepté une cargaison de 259,55 kilogrammes de chanvre indien, tout en procédant à l’interpellation de deux individus présumés impliqués dans ce trafic.



Une opération menée sur la base d’un renseignement



Selon les services de police, l’intervention a été menée aux environs de minuit par l’unité d’intervention de Mbour, à la suite de l’exploitation d’un renseignement opérationnel.



L’opération s’est soldée par la découverte de huit colis de chanvre indien, représentant un poids total de 259,55 kilogrammes.



Trois véhicules saisis



Les enquêteurs ont également immobilisé trois véhicules utilisés, selon la police, pour le transport de la cargaison illicite. Il s’agit de deux Peugeot 307 et d’une Mercedes 190.



Deux suspects ont été interpellés au cours de cette intervention.



Des complices toujours recherchés



Malgré le succès de l’opération, plusieurs autres individus sont parvenus à prendre la fuite en profitant de l’obscurité, malgré une course-poursuite engagée par les forces de l’ordre.



Les investigations se poursuivent afin d’identifier et d’interpeller les autres membres présumés de ce réseau de trafic de stupéfiants.