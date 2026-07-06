Mbour : l’OCRTIS frappe un grand coup, près de 260 kg de chanvre indien saisis


Mbour : l’OCRTIS frappe un grand coup, près de 260 kg de chanvre indien saisis
L’Office Central de Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants (OCRTIS) a réalisé une importante saisie de drogue à Mbour. Dans la nuit du 3 juillet 2026, la Brigade régionale des Stupéfiants (BRS) de Thiès a intercepté une cargaison de 259,55 kilogrammes de chanvre indien, tout en procédant à l’interpellation de deux individus présumés impliqués dans ce trafic.
 
Une opération menée sur la base d’un renseignement
 
Selon les services de police, l’intervention a été menée aux environs de minuit par l’unité d’intervention de Mbour, à la suite de l’exploitation d’un renseignement opérationnel.
 
L’opération s’est soldée par la découverte de huit colis de chanvre indien, représentant un poids total de 259,55 kilogrammes.
 
Trois véhicules saisis
 
Les enquêteurs ont également immobilisé trois véhicules utilisés, selon la police, pour le transport de la cargaison illicite. Il s’agit de deux Peugeot 307 et d’une Mercedes 190.
 
Deux suspects ont été interpellés au cours de cette intervention.
 
Des complices toujours recherchés
 
Malgré le succès de l’opération, plusieurs autres individus sont parvenus à prendre la fuite en profitant de l’obscurité, malgré une course-poursuite engagée par les forces de l’ordre.
 
Les investigations se poursuivent afin d’identifier et d’interpeller les autres membres présumés de ce réseau de trafic de stupéfiants.
Autres articles
Lundi 6 Juillet 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Mali: poursuite des combats pour la prise d'un camp armé dans le Nord

Mali: poursuite des combats pour la prise d'un camp armé dans le Nord - 06/07/2026

Jérôme Bandiaky alias “Sniper” attendu à la barre le 8 juillet

Jérôme Bandiaky alias “Sniper” attendu à la barre le 8 juillet - 06/07/2026

Affaire des présumés homosexuels : Après Pape Cheikh Diallo, le banquier Doudou Lamine Dieng attendu devant le juge

Affaire des présumés homosexuels : Après Pape Cheikh Diallo, le banquier Doudou Lamine Dieng attendu devant le juge - 06/07/2026

Koungheul : un bébé d’environ un mois retrouvé vivant dans une poubelle du marché central

Koungheul : un bébé d’environ un mois retrouvé vivant dans une poubelle du marché central - 06/07/2026

Guédiawaye — affaire d’avortement clandestin : F. Sylla évoque les menaces de son ex-petit ami pour justifier l’avortement

Guédiawaye — affaire d’avortement clandestin : F. Sylla évoque les menaces de son ex-petit ami pour justifier l’avortement - 06/07/2026

Kaolack / Appel à la formation d'une grande coalition vers les locales : Moussa Fall dit niet et maintient sa candidature

Kaolack / Appel à la formation d'une grande coalition vers les locales : Moussa Fall dit niet et maintient sa candidature - 06/07/2026

Genève : Mamoudou Ibra Kane appelle le Sénégal à ne pas manquer la révolution de l'intelligence artificielle

Genève : Mamoudou Ibra Kane appelle le Sénégal à ne pas manquer la révolution de l'intelligence artificielle - 05/07/2026

Agnam mobilisé pour ses terres : Farba Ngom rejette toute implication dans le dossier Ama Afrique

Agnam mobilisé pour ses terres : Farba Ngom rejette toute implication dans le dossier Ama Afrique - 04/07/2026

Commune de Kaolack - Baye Ciss déclare sa candidature et appelle à une large coalition : 'Il faut qu'on sonne la fin de la récréation, Kaolack souffre!'

Commune de Kaolack - Baye Ciss déclare sa candidature et appelle à une large coalition : 'Il faut qu'on sonne la fin de la récréation, Kaolack souffre!' - 04/07/2026

« Manko Groupe » : l’escroquerie TikTok qui aurait ruiné plus d’une quarantaine de victimes

« Manko Groupe » : l’escroquerie TikTok qui aurait ruiné plus d’une quarantaine de victimes - 04/07/2026

Malicounda : un colocataire accusé de semer la terreur se promenait nu dans la cour de la maison et regardait des films pornographiques à plein volume

Malicounda : un colocataire accusé de semer la terreur se promenait nu dans la cour de la maison et regardait des films pornographiques à plein volume - 04/07/2026

ELAN : le Gabon mise sur les langues nationales pour renforcer son système éducatif

ELAN : le Gabon mise sur les langues nationales pour renforcer son système éducatif - 03/07/2026

Des citoyens Sénégalais protestent devant le siège de France 24 contre le traitement réservé au député Abdou Mbow le 29 juin à l’Assemblée nationale

Des citoyens Sénégalais protestent devant le siège de France 24 contre le traitement réservé au député Abdou Mbow le 29 juin à l’Assemblée nationale - 03/07/2026

Conférence des chefs d'état-major africains : le Général Dagvin R.M. Anderson (US Commander) défend un partenariat fondé sur les priorités africaines

Conférence des chefs d'état-major africains : le Général Dagvin R.M. Anderson (US Commander) défend un partenariat fondé sur les priorités africaines - 03/07/2026

Gourel Harane sous le choc : une fillette de 2 ans retrouvée avec des marques d’étranglement

Gourel Harane sous le choc : une fillette de 2 ans retrouvée avec des marques d’étranglement - 03/07/2026

Kaolack- Prévention des inondations: Le DG de l’Onas visite les chantiers et invite à la protection des ouvrages

Kaolack- Prévention des inondations: Le DG de l’Onas visite les chantiers et invite à la protection des ouvrages - 02/07/2026

L'appel bouleversant d'une mère pour offrir un avenir à Jacques Michel :

L'appel bouleversant d'une mère pour offrir un avenir à Jacques Michel : "Je veux sauver mon fils de 6 ans!" - 02/07/2026

CRD Gamou Médina Baye : La sécurité, la santé, les inondations etc…, le comité d’organisation étale ses préoccupations

CRD Gamou Médina Baye : La sécurité, la santé, les inondations etc…, le comité d’organisation étale ses préoccupations - 01/07/2026

« L'Afrique doit produire ses propres innovations » : Le Prix Yidan consacre le modèle sénégalais des langues nationales

« L'Afrique doit produire ses propres innovations » : Le Prix Yidan consacre le modèle sénégalais des langues nationales - 01/07/2026

Escroquerie en ligne, Faux profils féminins, WhatsApp et Wave : le gang des « fausses femmes » de M . Fall et trois complices tombent à Richard-Toll

Escroquerie en ligne, Faux profils féminins, WhatsApp et Wave : le gang des « fausses femmes » de M . Fall et trois complices tombent à Richard-Toll - 01/07/2026

Bac 2026 : les filles dominent, les sciences inquiètent et une fraude insolite de téléphone scotché à la cuisse secoue Guédiawaye

Bac 2026 : les filles dominent, les sciences inquiètent et une fraude insolite de téléphone scotché à la cuisse secoue Guédiawaye - 01/07/2026

Technopole de Fadia : sept heures de lutte contre un incendie d'une rare violence, les sapeurs pompiers déploient d'importants moyens

Technopole de Fadia : sept heures de lutte contre un incendie d'une rare violence, les sapeurs pompiers déploient d'importants moyens - 30/06/2026

Affaire Prodac : Pape Malick Ndour sort de Rebeuss

Affaire Prodac : Pape Malick Ndour sort de Rebeuss - 30/06/2026

Latmingué - Bac 2026 : Le Dr Macoumba Diouf prend en charge la restauration des candidats et du personnel enseignant.

Latmingué - Bac 2026 : Le Dr Macoumba Diouf prend en charge la restauration des candidats et du personnel enseignant. - 30/06/2026

Visite de Babacar Diop à Keur Massamba Guèye sans pour autant en informer le maire de Fandène: Augustin Tine réagit

Visite de Babacar Diop à Keur Massamba Guèye sans pour autant en informer le maire de Fandène: Augustin Tine réagit " Je trouve que ce n'est pas élégant". - 30/06/2026

Assemblée nationale : Mbaye Dione à Ousmane Sonko — « Nous ne sommes pas ses ennemis, nous sommes ses opposants »

Assemblée nationale : Mbaye Dione à Ousmane Sonko — « Nous ne sommes pas ses ennemis, nous sommes ses opposants » - 30/06/2026

Assemblée nationale : la sortie musclée de Mbaye Dione qui interpelle le gouvernement sur le FMI, la dette et les fonds de dotation

Assemblée nationale : la sortie musclée de Mbaye Dione qui interpelle le gouvernement sur le FMI, la dette et les fonds de dotation - 30/06/2026

DOB / Cheikh Diba défend son DPBEP devant les députés : « Le Sénégal a démontré une réelle capacité d’absorption du choc »

DOB / Cheikh Diba défend son DPBEP devant les députés : « Le Sénégal a démontré une réelle capacité d’absorption du choc » - 30/06/2026

Mbacké : une bagarre à un mariage vire au drame, Abdou Ba condamné à 10 de prison après la mort de son ami d’enfance Samba Ka

Mbacké : une bagarre à un mariage vire au drame, Abdou Ba condamné à 10 de prison après la mort de son ami d’enfance Samba Ka - 30/06/2026

Sonatel Academy : 230 jeunes diplômés pour bâtir l'avenir numérique du Sénégal

Sonatel Academy : 230 jeunes diplômés pour bâtir l'avenir numérique du Sénégal - 30/06/2026

RSS Syndication