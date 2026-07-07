Marabout, bains mystiques et faux espoirs de visa : un retraité affirme avoir perdu 8 millions de FCfa, le prévenu relaxé

Un retraité de plus de 60 ans affirme avoir perdu près de 8 millions FCFA dans un système mêlant promesses de prospérité, bains mystiques et faux espoirs de visas pour ses enfants. Mais selon L’Observateur, le tribunal a estimé que les preuves étaient insuffisantes contre M. C. Tall, poursuivi pour association de malfaiteurs, charlatanisme et escroquerie.


Marabout, bains mystiques et faux espoirs de visa : un retraité affirme avoir perdu 8 millions de FCfa, le prévenu relaxé
Une relation de confiance devenue affaire judiciaire
 
À la barre, M. C. Tall, âgé de 33 ans, comparaissait pour association de malfaiteurs, charlatanisme et escroquerie. Face à lui, M. S. Ba, retraité de plus de 60 ans, racontait ce qu’il présente comme une descente aux enfers.
 
Selon L’Observateur, tout serait parti d’une relation de confiance entre les deux hommes, qui se connaissaient depuis près de cinq ans dans le cadre du commerce de l’arachide.
 
C’est dans ce contexte que M. C. Tall aurait orienté le retraité vers son oncle, M. Diamanka, lequel l’aurait ensuite mis en relation avec un marabout installé à Kolda.
 
Bains mystiques, sacrifices et promesses de visas
 
Le retraité affirme qu’à partir de ce moment, sa vie aurait basculé. Souffrant de problèmes de santé et souhaitant voir prospérer ses affaires, il dit avoir suivi les recommandations du marabout.
 
Ces prescriptions auraient inclus des bains mystiques, des sacrifices, des prières et diverses offrandes censées lever des blocages. Le marabout lui aurait aussi promis de faciliter l’obtention de visas pour ses enfants grâce à un prétendu intermédiaire.
 
Persuadé d’agir pour le bien de sa famille, le retraité affirme avoir multiplié les transferts d’argent, jusqu’à perdre près de 8 millions FCFA.
 
La partie civile évoque un réseau organisé
 
Pour l’avocat de la partie civile, M. C. Tall ne pouvait pas être considéré comme un simple intermédiaire. Il aurait joué, selon cette thèse, un rôle central dans le système dénoncé.
 
La robe noire a évoqué l’existence d’un réseau composé de plusieurs personnes agissant de concert pour manipuler psychologiquement la victime. Des relevés de transferts et un enregistrement vocal ont été produits à l’audience pour appuyer cette version.
 
Dans cet enregistrement, M. C. Tall expliquerait à la victime certaines prescriptions attribuées au marabout, notamment des recommandations religieuses et mystiques.
 
La défense conteste tout rôle frauduleux
 
M. C. Tall a nié toute manœuvre frauduleuse. Il a reconnu avoir mis le retraité en relation avec son oncle dans le cadre d’une activité commerciale liée à l’arachide, mais a affirmé n’avoir jamais reçu directement l’argent dénoncé.
 
Il a également indiqué avoir simplement récupéré deux bouteilles de bains mystiques remises au plaignant, tout en affirmant ignorer toute manœuvre frauduleuse.
 
Ses avocats ont insisté sur les déclarations de la partie civile, qui aurait reconnu avoir traité directement avec le marabout pour les offrandes, avec l’oncle pour le commerce d’arachide et avec une autre personne pour les démarches de visas.
 
Les juges relaxent le prévenu
 
Le ministère public s’en est remis à la sagesse du tribunal. Après examen du dossier, les juges ont estimé que les charges étaient insuffisantes pour établir la participation de M. C. Tall aux faits d’association de malfaiteurs, de charlatanisme et d’escroquerie.
 
M. C. Tall a donc été renvoyé des fins de la poursuite. Le tribunal a également rejeté la constitution de partie civile de M. S. Ba, jugée mal fondée.
Autres articles
Mardi 7 Juillet 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Détournement de mineure à Bambey :Le mécanicien S. Niang surpris en pleine action par le père de sa copine mineure

Détournement de mineure à Bambey :Le mécanicien S. Niang surpris en pleine action par le père de sa copine mineure - 07/07/2026

Mbour : l’OCRTIS frappe un grand coup, près de 260 kg de chanvre indien saisis

Mbour : l’OCRTIS frappe un grand coup, près de 260 kg de chanvre indien saisis - 06/07/2026

Mali: poursuite des combats pour la prise d'un camp armé dans le Nord

Mali: poursuite des combats pour la prise d'un camp armé dans le Nord - 06/07/2026

Jérôme Bandiaky alias “Sniper” attendu à la barre le 8 juillet

Jérôme Bandiaky alias “Sniper” attendu à la barre le 8 juillet - 06/07/2026

Affaire des présumés homosexuels : Après Pape Cheikh Diallo, le banquier Doudou Lamine Dieng attendu devant le juge

Affaire des présumés homosexuels : Après Pape Cheikh Diallo, le banquier Doudou Lamine Dieng attendu devant le juge - 06/07/2026

Koungheul : un bébé d’environ un mois retrouvé vivant dans une poubelle du marché central

Koungheul : un bébé d’environ un mois retrouvé vivant dans une poubelle du marché central - 06/07/2026

Guédiawaye — affaire d’avortement clandestin : F. Sylla évoque les menaces de son ex-petit ami pour justifier l’avortement

Guédiawaye — affaire d’avortement clandestin : F. Sylla évoque les menaces de son ex-petit ami pour justifier l’avortement - 06/07/2026

Kaolack / Appel à la formation d'une grande coalition vers les locales : Moussa Fall dit niet et maintient sa candidature

Kaolack / Appel à la formation d'une grande coalition vers les locales : Moussa Fall dit niet et maintient sa candidature - 06/07/2026

Genève : Mamoudou Ibra Kane appelle le Sénégal à ne pas manquer la révolution de l'intelligence artificielle

Genève : Mamoudou Ibra Kane appelle le Sénégal à ne pas manquer la révolution de l'intelligence artificielle - 05/07/2026

Agnam mobilisé pour ses terres : Farba Ngom rejette toute implication dans le dossier Ama Afrique

Agnam mobilisé pour ses terres : Farba Ngom rejette toute implication dans le dossier Ama Afrique - 04/07/2026

Commune de Kaolack - Baye Ciss déclare sa candidature et appelle à une large coalition : 'Il faut qu'on sonne la fin de la récréation, Kaolack souffre!'

Commune de Kaolack - Baye Ciss déclare sa candidature et appelle à une large coalition : 'Il faut qu'on sonne la fin de la récréation, Kaolack souffre!' - 04/07/2026

« Manko Groupe » : l’escroquerie TikTok qui aurait ruiné plus d’une quarantaine de victimes

« Manko Groupe » : l’escroquerie TikTok qui aurait ruiné plus d’une quarantaine de victimes - 04/07/2026

Malicounda : un colocataire accusé de semer la terreur se promenait nu dans la cour de la maison et regardait des films pornographiques à plein volume

Malicounda : un colocataire accusé de semer la terreur se promenait nu dans la cour de la maison et regardait des films pornographiques à plein volume - 04/07/2026

ELAN : le Gabon mise sur les langues nationales pour renforcer son système éducatif

ELAN : le Gabon mise sur les langues nationales pour renforcer son système éducatif - 03/07/2026

Des citoyens Sénégalais protestent devant le siège de France 24 contre le traitement réservé au député Abdou Mbow le 29 juin à l’Assemblée nationale

Des citoyens Sénégalais protestent devant le siège de France 24 contre le traitement réservé au député Abdou Mbow le 29 juin à l’Assemblée nationale - 03/07/2026

Conférence des chefs d'état-major africains : le Général Dagvin R.M. Anderson (US Commander) défend un partenariat fondé sur les priorités africaines

Conférence des chefs d'état-major africains : le Général Dagvin R.M. Anderson (US Commander) défend un partenariat fondé sur les priorités africaines - 03/07/2026

Gourel Harane sous le choc : une fillette de 2 ans retrouvée avec des marques d’étranglement

Gourel Harane sous le choc : une fillette de 2 ans retrouvée avec des marques d’étranglement - 03/07/2026

Kaolack- Prévention des inondations: Le DG de l’Onas visite les chantiers et invite à la protection des ouvrages

Kaolack- Prévention des inondations: Le DG de l’Onas visite les chantiers et invite à la protection des ouvrages - 02/07/2026

L'appel bouleversant d'une mère pour offrir un avenir à Jacques Michel :

L'appel bouleversant d'une mère pour offrir un avenir à Jacques Michel : "Je veux sauver mon fils de 6 ans!" - 02/07/2026

CRD Gamou Médina Baye : La sécurité, la santé, les inondations etc…, le comité d’organisation étale ses préoccupations

CRD Gamou Médina Baye : La sécurité, la santé, les inondations etc…, le comité d’organisation étale ses préoccupations - 01/07/2026

« L'Afrique doit produire ses propres innovations » : Le Prix Yidan consacre le modèle sénégalais des langues nationales

« L'Afrique doit produire ses propres innovations » : Le Prix Yidan consacre le modèle sénégalais des langues nationales - 01/07/2026

Escroquerie en ligne, Faux profils féminins, WhatsApp et Wave : le gang des « fausses femmes » de M . Fall et trois complices tombent à Richard-Toll

Escroquerie en ligne, Faux profils féminins, WhatsApp et Wave : le gang des « fausses femmes » de M . Fall et trois complices tombent à Richard-Toll - 01/07/2026

Bac 2026 : les filles dominent, les sciences inquiètent et une fraude insolite de téléphone scotché à la cuisse secoue Guédiawaye

Bac 2026 : les filles dominent, les sciences inquiètent et une fraude insolite de téléphone scotché à la cuisse secoue Guédiawaye - 01/07/2026

Technopole de Fadia : sept heures de lutte contre un incendie d'une rare violence, les sapeurs pompiers déploient d'importants moyens

Technopole de Fadia : sept heures de lutte contre un incendie d'une rare violence, les sapeurs pompiers déploient d'importants moyens - 30/06/2026

Affaire Prodac : Pape Malick Ndour sort de Rebeuss

Affaire Prodac : Pape Malick Ndour sort de Rebeuss - 30/06/2026

Latmingué - Bac 2026 : Le Dr Macoumba Diouf prend en charge la restauration des candidats et du personnel enseignant.

Latmingué - Bac 2026 : Le Dr Macoumba Diouf prend en charge la restauration des candidats et du personnel enseignant. - 30/06/2026

Visite de Babacar Diop à Keur Massamba Guèye sans pour autant en informer le maire de Fandène: Augustin Tine réagit

Visite de Babacar Diop à Keur Massamba Guèye sans pour autant en informer le maire de Fandène: Augustin Tine réagit " Je trouve que ce n'est pas élégant". - 30/06/2026

Assemblée nationale : Mbaye Dione à Ousmane Sonko — « Nous ne sommes pas ses ennemis, nous sommes ses opposants »

Assemblée nationale : Mbaye Dione à Ousmane Sonko — « Nous ne sommes pas ses ennemis, nous sommes ses opposants » - 30/06/2026

Assemblée nationale : la sortie musclée de Mbaye Dione qui interpelle le gouvernement sur le FMI, la dette et les fonds de dotation

Assemblée nationale : la sortie musclée de Mbaye Dione qui interpelle le gouvernement sur le FMI, la dette et les fonds de dotation - 30/06/2026

DOB / Cheikh Diba défend son DPBEP devant les députés : « Le Sénégal a démontré une réelle capacité d’absorption du choc »

DOB / Cheikh Diba défend son DPBEP devant les députés : « Le Sénégal a démontré une réelle capacité d’absorption du choc » - 30/06/2026

RSS Syndication