Jérôme Bandiaky alias “Sniper” attendu à la barre le 8 juillet

Un rendez-vous judiciaire très attendu



Le mercredi 8 juillet s’annonce comme une journée importante au Tribunal de grande instance hors classe de Dakar. Selon Les Échos, Jérôme Bandiaky, plus connu sous le surnom de “Sniper”, doit comparaître devant la justice.



Le journal présente cette audience comme un moment majeur, dans la mesure où le prévenu aura l’occasion de répondre aux accusations portées contre lui.



Des accusations liées aux armes



Les charges mentionnées par Les Échos sont lourdes. Jérôme Bandiaky est poursuivi pour détention illégale d’armes, trafic illégal d’armes, détention d’armes et de munitions sans autorisation, ainsi que pour avantages indus.



À ce stade, il s’agit de poursuites judiciaires. L’audience prévue mercredi devra permettre au tribunal d’examiner les éléments du dossier et d’entendre la défense de Jérôme Bandiaky.



L’occasion de donner sa version



Selon Les Échos, Jérôme Bandiaky, qui aurait été “traîné dans la boue” et critiqué publiquement, aura enfin l’occasion de s’expliquer devant la juridiction compétente.



L’audience devrait donc être suivie de près, tant en raison de la personnalité du prévenu que de la nature des accusations évoquées dans la procédure.





Le dossier porte sur des faits présumés qui relèvent de la détention et du trafic d’armes, mais aussi de la possession d’armes et de munitions sans autorisation. Ces éléments placent l’affaire sur un terrain judiciaire particulièrement sensible.