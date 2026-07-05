Genève : Mamoudou Ibra Kane appelle le Sénégal à ne pas manquer la révolution de l'intelligence artificielle

Invité par Continent Premier, le journaliste et homme politique Mamoudou Ibra Kane a animé, le 2 juillet à Genève, un panel consacré au thème : « Le Sénégal face aux défis de la démocratie et de l'intelligence artificielle ». En marge de cette rencontre , il a accordé un entretien à notre confrère El Hadji Gorgui Wade Ndoye, ou il s'est prononcé sur l'usage de l'A par l'Afrique. L'auteur du livre , " Troisième alternance au Sénégal: Mon double regard " a souligné que l'intelligence artificielle (IA) est désormais au cœur des mutations qui transforment les sociétés et qu'elle doit être appréhendée à la fois comme une opportunité et un défi.



« L'intelligence artificielle est aujourd'hui au centre de nos préoccupations. Toutes nos activités sont régies par cette intelligence artificielle. Il faut l'aborder sous un double angle. D'abord, l'IA est le produit de l'intelligence humaine. Ensuite, il faut la considérer comme une formidable opportunité », a-t-il déclaré.



Selon lui, l'Afrique, et particulièrement le Sénégal, ne doit pas reproduire les erreurs du passé. « Après avoir raté la révolution industrielle, nous ne devrions pas rater la révolution numérique. L'intelligence artificielle fait désormais partie de notre quotidien. C'est une opportunité à saisir, mais il faut aussi être conscient des menaces qu'elle comporte. Il ne s'agit pas de remplacer l'intelligence humaine par l'intelligence artificielle. C'est l'homme qui fait la machine, et non la machine qui fait l'homme. »



Pour illustrer son propos, Mamoudou Ibra Kane a rappelé la célèbre citation de François Rabelais : « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. » Une maxime qui, selon lui, demeure d'une grande actualité face aux avancées technologiques.



« Nous avons besoin d'une utilisation responsable de l'intelligence artificielle. Si nous ne maîtrisons pas cette technologie, les conséquences pourraient être importantes, tant sur le plan de la sécurité que sur celui des valeurs qui nous sont propres. Nous risquons de perdre notre âme, alors même que l'IA est censée être un facteur de progrès », a-t-il averti.



Le journaliste a également partagé une expérience concrète illustrant les bénéfices du numérique dans l'éducation. Il a expliqué avoir contribué, avec des partenaires, à l'aménagement d'une salle informatique à l'école primaire de Bokidiawe, dans le nord du Sénégal.



« Les élèves, tout comme leurs enseignants, ont ainsi eu accès aux outils numériques. Cela leur a permis de s'ouvrir davantage au monde, d'acquérir de nouvelles connaissances et d'améliorer leurs résultats scolaires. Ils ont même participé à un concours de génie en herbe au niveau du département de Matam, où ils sont parvenus jusqu'en finale. Cela montre que l'accès à l'informatique est aujourd'hui essentiel, voire incontournable. Encore faut-il que cet accès soit maîtrisé », a conclu Mamoudou Ibra Kane.

