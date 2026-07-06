Mali: poursuite des combats pour la prise d'un camp armé dans le Nord

Les combats se poursuivaient lundi matin pour la prise du camp d'Anéfis, dans le nord du Mali, où sont retranchés des paramilitaires russes et quelques militaires malien, deux jours après une vaste offensive coordonnée à travers le pays menée par une coalition d'indépendantistes touareg et de jihadistes.



Les jihadistes du Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (JNIM), affiliés à Al-Qaïda, et les indépendantistes du FLA (Front de Libération de l'Azawad), ont mené samedi matin de nouvelles attaques du nord au sud du pays, un peu plus de deux mois après une vaste offensive lors de laquelle ils avaient pris la ville stratégique de Kidal (nord-est) et tué le ministre de la Défense.



Le FLA revendique depuis samedi matin le contrôle de la ville d'Anéfis (nord), cruciale pour sécuriser sa mainmise sur Kidal, située à une centaine de kilomètres.



Toutefois, des paramilitaires russes de l'Africa Corps et quelques militaires maliens sont toujours retranchés à l'intérieur d'un camp et les combats se poursuivaient lundi matin, selon l'armée.



"Ce matin, les rebelles et leur alliés du JNIM ont lancé des obus en direction du camp où sont retranchés les combattants russes d'Africa Corps et des militaires de l'armée malienne. Hier soir, des informations ont fait état de l'utilisation de drones kamikazes par les Russes", a indiqué à l'AFP une source sécuritaire.



Des renforts du FLA sont arrivés à Anéfis tôt lundi matin à bord de quelques dizaines de véhicules armés, a affirmé à l'AFP un élu local.



Parti de la ville de Gao, plus au sud, un convoi de l'armée malienne venu porter assistance aux paramilitaires retranchés dans le camp d'Anéfis a dû rebrousser chemin dimanche après avoir été pris pour cible par le FLA.



"Le renfort qui a quitté Gao pour soutenir les troupes russes et l'armée malienne est tombé dans une embuscade à quelques kilomètres d'Anéfis" avant de "rebrousser chemin", selon une autre source sécuritaire.



"Entre cinq et huit véhicules militaires" ont été détruits lors de l'embuscade, selon Wamaps, un collectif de journalistes ouest‑africains spécialisés dans les questions sécuritaires au Sahel.



Au moins un hélicoptère de l'armée a également été détruit, selon des sources locale et sécuritaire.



D'après des habitants joints par l'AFP, le convoi est retourné à Gao dimanche soir.



Le Mali est en proie depuis 2012 à une profonde crise sécuritaire nourrie notamment par les violences de groupes affiliés à Al-Qaïda et à l'organisation État islamique (EI), ainsi que de groupes criminels communautaires. Elle s'ajoute à une grave crise économique.



Depuis deux coups d’État successifs en 2020 et 2021, le Mali est dirigé par des militaires arrivés au pouvoir sur la promesse de rétablir la sécurité et de conserver l'intégrité territoriale de ce vaste pays désertique en proie à une insurrection jihadiste et aux revendications indépendantistes de groupes touareg.

