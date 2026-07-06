Kaolack / Appel à la formation d'une grande coalition vers les locales : Moussa Fall dit niet et maintient sa candidature

Venu parrainer les finales de la Zone 3A de l’Odcav de Kaolack qui se sont jouées ce samedi 4 juillet au stade Lamine Guèye de Kaolack, le Président de l’Alliance pour la Promotion du développement Local (Aprodel), Moussa Fall, a tenu à répondre à l’appel à la mise en place d'une grande coalition pour les prochaines élections locales à Kaolack. En effet, M. Fall a tout simplement décliné ledit appel et réaffirmé son ambition de briguer les suffrages des Kaolackois.

« Je ne soutiens personne. Je ne suis dans aucune coalition. J'ai mon parti et je réitère ma candidature et s'il plait à Dieu, je serai candidat en 2027», a-t-il conclu.

Dans le cadre du sport, il a adressé un message fort à l’endroit des autorités et des sportifs pour le développement du sport en général et le football en particulier. Selon lui, avoir un sport de qualité, un football de haut niveau et des performances, nécessite des moyens et des infrastructures adéquates. Le leader de l'Aprodel a également plaidé pour l’ouverture et la fusion des clubs afin d’avoir une équipe forte capable de représenter dignement Kaolack.