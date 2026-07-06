Affaire des présumés homosexuels : Après Pape Cheikh Diallo, le banquier Doudou Lamine Dieng attendu devant le juge

Les auditions au fond se poursuivent dans l’affaire dite des homosexuels présumés. Selon Les Échos, après l’audition de l’animateur Pape Cheikh Diallo, le banquier Doudou Lamine Dieng doit faire face ce lundi 6 juillet 2026 au juge d’instruction du Tribunal de Pikine-Guédiawaye.


Affaire des présumés homosexuels : Après Pape Cheikh Diallo, le banquier Doudou Lamine Dieng attendu devant le juge
Le dossier avance devant le juge d’instruction
 
L’enquête judiciaire se poursuit dans le dossier présenté par Les Échos comme celui des homosexuels présumés. Après l’audition au fond de Pape Cheikh Diallo, c’est désormais Doudou Lamine Dieng, banquier de profession, qui doit être entendu par le magistrat instructeur.
 
Selon Les Échos, cette audition est prévue ce lundi 6 juillet 2026 devant le juge d’instruction du Tribunal de Pikine-Guédiawaye. Elle intervient dans une procédure qui a déjà connu plusieurs interpellations et inculpations.
 
Doudou Lamine Dieng, première personne interpellée
 
Le rôle de Doudou Lamine Dieng apparaît central dans le déroulement de cette affaire. D’après Les Échos, il aurait été la première personne interpellée dans le cadre de l’enquête menée par la Brigade de recherches de la Gendarmerie de Keur Massar.
 
Son arrestation aurait déclenché le démantèlement de ce que le journal présente comme un vaste réseau. Les investigations se seraient ensuite élargies, entraînant une cascade d’arrestations dans plusieurs domaines d’activités.
 
L’exploitation du téléphone au cœur de l’enquête
 
L’un des éléments marquants rapportés par Les Échos concerne l’exploitation du téléphone portable du banquier. Après son interpellation, l’analyse de son appareil aurait permis aux enquêteurs d’élargir leurs recherches.
 
C’est dans ce contexte que d’autres personnes ont été impliquées dans le dossier, dont l’animateur Pape Cheikh Diallo et le chanteur Djiby Dramé, selon le journal. Tous ont ensuite été placés sous mandat de dépôt après leur inculpation.
 
Pape Cheikh Diallo déjà auditionné au fond
 
Avant Doudou Lamine Dieng, Pape Cheikh Diallo a été entendu au fond par le magistrat instructeur. Les Échos indique qu’il a également été confronté à une personne présentée dans le dossier comme son présumé amant, le Dr Serigne Mourtalla Gueye, médecin et chef du service de la transfusion sanguine au Centre national de transfusion sanguine.
 
L’audition du banquier pourrait donc constituer une nouvelle étape importante dans l’avancement de l’instruction.
 
Des inculpations lourdes dans le dossier
 
Selon Les Échos, les personnes mises en cause dans cette affaire ont été placées sous mandat de dépôt après leur inculpation pour association de malfaiteurs, actes contre-nature, transmission volontaire du VIH/Sida et blanchiment de capitaux.
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Lundi 6 Juillet 2026
Dakaractu



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