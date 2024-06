Prime dérisoire et manque de considération : Le champion d'Afrique sénégalais du 110m crache sur la prime de 80 000 FCfa !

Le nouveau champion d'Afrique du 110 m haies, Louis François Mendy, n'en peut plus du manque de considération de la fédération Sénégalaise de d'athlétisme et du ministère des sports. En effet, sur sa page Instagram l'athlète sénégalais qui a déjà déploré le manque de soutien financier pour la préparation de sa participation aux jeux olympiques Paris, en a remis une couche ! Prés de deux jours après son sacre le 25 juin dernier à Douala où se déroulent les championnats d'Afrique d'athlétisme il a laissé exploser sa colère et sa déception.



« C'est malheureux d'être champion d'Afrique au Sénégal. Être champion d'Afrique au Sénégal ce n'est que de nom. Être champion d'Afrique pour gagner une prime de 50.000 FCFA de la part du ministère des Sports. Une autre somme de 30.000 FCFA rajoutée à cette dernière par le président de la fédération. Mieux vaut aller jouer au football car Sadio Mané ou Gana n'auraient jamais accepté cette somme. Je vous remets votre prime. Fier d'être Champion d'Afrique. Il est tant que cela cesse », a dénoncé Louis François Mendy qui a pourtant reçu les félicitations du président Bassirou Diomaye Faye via sa page « X » (ex Twitter.)



Sa sortie devrait créer une onde de choc dans la fédération voire au niveau du ministère des sports.