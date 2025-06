Présidentielle ivoirienne: l'opposant Thiam exclu dénonce une "dérive" vers une "absence totale de démocratie"

Le chef du principal parti d'opposition ivoirien Tidjane Thiam, exclu de l'élection présidentielle d'octobre avec trois autres opposants, a dénoncé mercredi une "dérive de la Côte d'Ivoire vers une absence totale de démocratie".



La liste électorale définitive publiée mercredi confirme la radiation de M. Thiam et de trois autres opposants, dont l'ancien président Laurent Gbagbo, qui souhaitent être candidats au scrutin présidentiel du 25 octobre. Aucun d'entre eux ne pourra se présenter, ni même voter.



Tidjane Thiam a été radié en avril de la liste électorale, après une décision de justice remettant en cause sa nationalité ivoirienne au moment de son inscription sur la liste.



"Mon élimination de la liste électorale par la Commission électorale indépendante constitue un triste mais éloquent exemple de la dérive de la Côte d’Ivoire vers une absence totale de démocratie", a écrit Tidjane Thiam dans un communiqué.



"Ces attaques contre la démocratie doivent cesser et le gouvernement doit garantir des élections libres, équitables et inclusives en octobre", a-t-il ajouté.



M. Thiam a par ailleurs saisi le Comité des droits de l'Homme des Nations Unies, a annoncé mardi soir le Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI), qu'il dirige.



Les autorités récusent de leur côté toute intervention politique dans le processus électoral, assurant respecter des décisions prises par une justice indépendante.