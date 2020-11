Présidentielle en Guinée : Cellou Dalein Diallo rejette le verdict de la Cour Constitutionnelle et invite les Guinéens à défendre leurs suffrages.

Sa réaction n'a pas tardé. Cellou Dalein Diallo a rejeté la décision du Conseil constitutionnel confirmant la victoire de Alpha Condé. "J’ai gagné cette élection grâce à votre confiance et je vous invite à défendre vos suffrages par tous les moyens légaux. Cet appel s’adresse également à tous les Guinéens épris de justice et de démocratie, notamment ceux qui sont opposés au troisième mandat", lance le candidat déclaré perdant des joutes électorales du 18 octobre dernier.



Face a la presse à son domicile, le candidat de l'Ufdg souligne qu'accepter cette décision revient à se rendre complice de l’assassinat de la démocratie et de l’État de droit dans notre pays.



C’est pourquoi l’UFDG et l’ANAD, évoque le patron de l'opposition Guinéenne, "profondément attachées au respect des règles et des principes de la démocratie et de l’État de droit, rejettent catégoriquement les faux résultats de l’élection présidentielle du 18 octobre proclamés par la CENI et validés par la Cour constitutionnelle"...