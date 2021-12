Présidentielle Gambie : voici les résultats issus des 53 circonscriptions portant Adama Barrow Président pour un second mandat

Les Gambiens ont voté aujourd’hui et réélu pour un second mandat, le Président sortant Adama Barrow. Le tombeur de Yaya Jammeh, remporte avec un pourcentage de 53,2% cette élection, soit 457 519 des votants. Il est suivi de Ousainou Darbo de l’UDP qui récolte 238 253 voix (27,7%), Maman Kandeh 105 902 (12,3%), Halifa Sallah 32 435 (3,8%), Essa Faal 17 206 voix (1,0%) et enfin Abdoulie Jammeh 8 252 voix soit (2,0%).