Présidentielle 2024 : Pr Aliou Lam, cet ophtalmologue qui veut impulser une « vision thérapeutique » au Sénégal

Sous la bannière de son mouvement « Ensemble pour le vrai changement », le co-fondateur de la Clinique COLASER a longtemps prôné avec un engagement constant, pour « l'innovation en matière de santé et l'accès aux soins de santé pour tous ». Son service militaire, au grade de Médecin Lieutenant-Colonel, témoigne de son dévouement envers la sécurité nationale et l'ordre. Ces expériences diversifiées dans des environnements exigeants mettent en lumière ses compétences de leadership et de gestion dans des situations complexes.



Dans son programme, le Pr Aliou Lam compte apporter « une nouvelle perspective à la politique sénégalaise en misant sur son parcours professionnel, son expérience et mettre le capital humain au cœur de son programme politique pour répondre aux besoins essentiels de la population sénégalaise ».