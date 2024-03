Présidentielle 2024 : Ousmane Sonko donne le mot d'ordre aux militants

Ousmane Sonko s'est adressé aux militants de Pastef. Le président du parti dissous appelle les militants à se remobiliser et retrousser les manches car le rouleau compresseur vers la victoire finale est en marche. Il annonce la couleur avec une descente ce samedi à son fief, Ziguinchor pour entamer sa campagne. " Demain, je serai à Ziguinchor".



A l'en croire, il argue qu' "en 7 jours, on ne peut pas faire un crochet partout. Les militants doivent comprendre que ce n'est pas possible. Ils doivent s'investir chacun dans son quartier pour la victoire finale. Cette élection est à gagner et c'est là que le patriotisme que tout le monde chante doit prévaloir pour ensemble élire Bassirou Diomaye Faye dès le premier. J'invite tout le monde à sécuriser le vote" lance Ousmane Sonko.