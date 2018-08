Présidentielle 2019 : La résolution de la Convention Régionale du Grand Parti de Dakar

La Convention Régionale de Dakar s’est réunie, ce Lundi 27 août 2018, avec un ordre du jour articulé principalement autour du démarrage des opérations liées au parrainage.



- Considérant les conséquences de l’impact négatif du Plan Sénégal Emergent (PSE) sur la qualité de vie des populations ;



- Considérant la déliquescence du tissu familial marqué du sceau de l’incurie du gouvernement à prendre en charge les véritables préoccupations des populations pour le développement humain durable et le progrès social;

- Considérant la non-prise en charge effective de véritables politiques de promotion des jeunes et des femmes.

S’engage avec le démarrage du processus lié au parrainage à :

- Vulgariser le Programme Alternatif Suxxali Senegaal (PASS)

- Massifier, sur le terrain, les organes de base du Parti ;



- Elargir l’assiette de militants et de sympathisants du Grand Parti sur toute l’étendue de la région de Dakar



- Mobiliser 500 000 signatures de parrains pour le candidat de l’espoir M. Malick GAKOU dans l’ensemble des quatre départements de la région de Dakar ;



- Assurer le triomphe de l’idéal du système de valeurs qui fonde le PASS pour changer, redresser le Sénégal et assurer la victoire du Président Malick GAKOU au soir du 24 février 2019.



Fait à Dakar, le 27/08/2018

La Convention Régionale de Dakar

