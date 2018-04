Présidentielle 2019 : Cheikh Mbacké Sakho et le Mouvement 2MN décortiquent la problématique et les enjeux de cette élection

L’infatigable ministre-conseiller, Cheikh Mbacké Sakho , président du Mouvement « Macky Moo Niou Nioor », s’affaire à l’organisation d’un forum qui aura comme objectif de discuter avec les populations aux fins de les sensibiliser sur la problématique et les enjeux des futures échéances électorales.



Ce forum, déjà fort attendu, se tiendra ce samedi 14 avril 2018 à 10 heures au Terrou-Bi. Ces grands moments d’échanges auront comme thème : « L’élection présidentielle au Sénégal: Problématique et enjeux ».

Pour le panel, celui-ci se déroulera autour de trois « communications recentrées », fait savoir le président du mouvement Macky Moo Niou Nioor.

Le professeur Serigne Mbaye Thiam, invité à cette encontre très médiatisée, abordera les aspects historiques et politiques.

Quant au sémillant intellectuel et philosophe, Elhadj Kassé ministre, chargé de la communication de la Présidence, il se prononcera sur les aspects juridiques.

Enfin, le professeur Ismaila Madior Fall ministre de la Justice, actualité oblige, axera sa communication sur le parrainage.



A signaler que le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne procédera à l’ouverture du forum. « Mais il ne fait l’ombre d’aucun doute que le sous thème « Parrainage », sera largement discuté et permettra d’éclairer la lanterne des Sénégalais », fait souligner le président du mouvement Macky Mo Niou Nior qui invite à ce banquet du savoir tous les Sénégalais. « Le Sénégal nous appartient tous et nous devons conserver la stabilité de ce pays », lance comme appel Cheikh Mbacké Sakho.



Ainsi, ce forum est parti pour être le tournant de ce weekend, eu égard à la qualité et la dimension des communicateurs.