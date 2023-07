Présidente élue de l’AJS : Mme Aminata Fall Niang, une juriste chevronnée militante des causes justes.

Haut Fonctionnaire de la BCEAO à la retraite, Expert juriste-fiscaliste, Consultante, Mme Aminata Fall Niang est la nouvelle Présidente de l'Association des Juristes Sénégalaises (AJS).

Juriste de formation et expert fiscal, elle a obtenu son baccalauréat en A2 (Philo-Latin-Langues) à l'Institution Sainte Jeanne d'Arc de Dakar, avant de poursuivre ses études supérieures à l'Université de Dakar devenue Université Cheikh Anta Diop) où elle a obtenu successivement une Maîtrise d'anglais option lettres et civilisations anglaises, avec la mention Bien, Major de sa promotion. Elle y a aussi obtenu sa Maîtrise en sciences juridiques, option droit privé des affaires et un DESS en droit bancaire et fiscalité.

Mme NIANG a exercé l'essentiel de sa carrière qui a duré 26 ans au Siège de la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) où elle est entrée sur concours en 1996 en tant que Fondée de pouvoirs et y a pris sa retraite en juillet 2022 comme Conseiller du Gouverneur, membre du Gouvernement de la Banque.

Auparavant, elle a successivement assumé d’importantes fonctions à la BCEAO de 1996 à 2022. En effet, elle a été Juriste Senior avec rang d'adjointe au Directeur; Adjointe au Directeur des Affaires Juridiques; Directrice des Affaires Juridiques; Directrices de la Sécurité; Directrice de l'Organisation et des Méthodes; Conseillère du Directeur Général de la Stabilité et de l'Inclusion Financières, et enfin Directrice Générale de l'Organisation et des Systèmes d'Information.

À la BCEAO et tout au long de sa carrière dans cette Institution, Mme Aminata Fall Niang a contribué à de grands projets structurants pour l'Institut d'émission et l'UMOA et ou piloté certains, notamment le Comité Fintech UMOA et avait été aussi Chef des projets « Implémentation des Normes de Bâle II- III » et « Réforme du Plan Comptable Bancaire de l'UMOA ». Elle a vivement participé à la Mise en place de la Stratégie Régionale d'Inclusion Financière, à la Mise en œuvre de la Réforme institutionnelle de l'UMOA, à la Réforme des systèmes et moyens de paiement de l'UMOA. Mme Niang a, en outre participé à la Mise en place de la Centrale des incidents de paiement, à l’Elaboration des lois uniformes relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le finacement du terrorisme (LBC/FT) et créations des CENTIF, aux Solutions à la concurrence normative UMOA-OHADA et à la Création du Médicentre UMOA.

Avant de rejoindre la Banque Centrale, Mme Aminata Fall Niang a travaillé comme conseil juridique et expert fiscal au Cabinet d'audit et d'expertise Coopers & Lybrand Dièye (aujourd'hui Cabinet Aziz Dièye) à Dakar et Paris de 1986 à 1996. Elle a effectué, au sein d'une équipe pluridisciplinaire, de très nombreuses missions d'audit, d'études et de conseil dans divers secteurs (Administration et services publics, banques et institutions financières, industrie, commerce, immobilier, autres services). Par ailleurs, Mme Niang a participé à l'organisation et l'animation de nombreux séminaires en droit et fiscalité destinés aux entreprises. Elle a également donné des cours dans ces matières au CESAG.

Au titre de ses activités sociales, Mme Niang occupe des fonctions clé dans diverses associations et Fondations, Elle est en effet, Membre du Conseil d'Administration et ancienne vice-Présidente chargée des Finances de l'Association des Juristes Sénégalaises (ou «Femmes Juristes»- AJS) où elle a adhéré en 1987. AJS a été créée en 1974 pour promouvoir et vulgariser le droit des femmes et des enfants et contribuer à leur protection. AJS œuvre à des relations de genre égalitaires et apporte aide, assistance, conseil et formation aux populations en la matière. L'AJS est membre de la Fédération Internationale des Femmes de Carrières Juridiques (FIFCJ)

Elle est également Présidente du Conseil de la Fondation de l'Université Cheikh Anta DIOP de Dakar (Fondation UCAD). Reconnue d'utilité publique en 2010, la Fondation a pour objet d'appuyer l’UCAD en particulier dans ses activités liées à la recherche, à l’enseignement et à l’amélioration des infrastructures et des conditions de vie des étudiants. Elle vise également à cultiver l’esprit de solidarité au sein de la communauté universitaire et dans ses rapports avec le reste de la société.

La nouvelle présidente de l’AJS est aussi Conseiller Juridique et Membre du Conseil d'Administration de l'Association des Donneurs Bénévoles de Sang du Sénégal (ANDOBES) depuis 1998. L'ANDOBES poursuit comme objectif la promotion du don de sang bénévole. Elle effectue des campagnes de dons de sang et de sensibilisation auprès des populations.

Elle est aussi Membre Fondateur de l’Association franco-sénégalaise « Brigades Vertes ». Cette association s’active dans reboisement et dans lutte contre la déforestation, son siège est à Clichy-La-Garenne, France.