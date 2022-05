Préservation des intérêts des travailleurs : La Poste, la Rts, Le Soleil, l’Aps font bloc autour de « Fippu Jotna » et annoncent une marche le jeudi 19 mai.

Les syndicats des services publics et parapublics de la communication et de la presse ont décidé d’unir leur force pour mener le combat qu’ils partagent. C’est ainsi que La Poste, la Rts, Le Soleil, l’Aps par le biais de leurs syndicats respectifs ont mis en place un cadre unitaire dénommé « Fippu Jotna ». Ils ont associé dans la lutte les entreprises de presse comme Com7 de l’entrepreneur Bara Tall et Excaf télécom.



Face à la presse, ce lundi 16 mai 2022, les Sg de ces syndicats par la voix de Bamba Kassé, SG du Synpics déroule leur premier plan d’action, une marche programmée le jeudi 19 mai prochain.



« Nous appelons tout le monde jeudi 19 mai pour une marche pacifique. Elle va démarrer à partir de 10h à la place de la Nation et prendra fin au rond-point de la Rts à 13h. Le mercredi 18 mai, nous appelons la presse à se rendre au Soleil pour montrer leur solidarité à nos confrères de ce médium », a informé le journaliste.



Dans sa communication, le SG du Synpics a réitéré son appel au président de la République porté lors du dépôt des cahiers de doléances en début du mois de mai.



« Le cadre appelle le président de la République à sauver les patrimoines des communications du secteur public : le Soleil, La Poste, l’Aps, la Rts et nos confrères du privée de Excaf Télécom et du groupe com7 qui a mis au chômage durant des années des travailleurs. Sans oublier nos camarades des impôts et domaines », a-t-il dit...