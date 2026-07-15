Présentation de Condoléances à Doha : Karim Wade, star du jour...

À l'occasion de la présentation des condoléances à Son Altesse Cheikh Tamim ben Hamad Al Thani, Émir de l'État du Qatar, à la suite du décès de son père, Cheikh Hamad ben Khalifa Al Thani, Karim Wade a multiplié ses apparitions aux côtés de plusieurs personnalités sénégalaises.

Absent le plus présent au Sénégal, les militants du Parti Démocratique Sénégalais (PDS) ne cessent d’attendre le retour de leur leader, Karim Wade au Sénégal.

Présent à Doha, l'ancien ministre et fils de l'ancien président de la République, Me Abdoulaye Wade, a rencontré l'ancien chef de l'État Macky Sall, également présent dans la capitale qatarie pour les cérémonies de condoléances.

Quelques heures plus tard, Karim Wade a accueilli le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, à son arrivée à l'aéroport de Doha, avant la participation du chef de l'État aux obsèques et aux hommages officiels.

Ces différentes séquences ont largement retenu l'attention des observateurs et suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. En effet, le retour de Karim Wade sur la scène politique sénégalaise continue d'alimenter des spéculations.