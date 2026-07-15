New York / localisation des ODD : Moussa Bala Fofana plaide pour des territoires « compétitifs, résilients et inclusifs »

Le ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des Territoires, Moussa Bala Fofana, a représenté le Sénégal ce 14 juillet à New York lors de la Réunion annuelle de la Plateforme de Partenariat sur la localisation des Objectifs de Développement Durable (ODD). Il a pris part à cette rencontre aux côtés de nombreux ministres et partenaires internationaux, dans un cadre co-piloté par ONU-Habitat et le Gouvernement italien, dont la vocation est de traduire les engagements mondiaux en actions concrètes au niveau des territoires, en accompagnant les États et les collectivités locales dans l’intégration des ODD à leurs politiques publiques.







S’exprimant au nom du Gouvernement du Sénégal, le ministre a salué l’engagement d’ONU-Habitat, de la Coalition Local2030, du Gouvernement italien et de l’ensemble des partenaires impliqués, qualifiant cette plateforme d’espace unique de dialogue et de coopération entre les nations et les territoires.







Moussa Bala Fofana a saisi l’occasion pour faire le bilan des avancées enregistrées par le Sénégal depuis l’adoption, en décembre 2025, du Cadre national de localisation des ODD. Il a évoqué la mise en place d’une gouvernance multiniveaux associant ministères, collectivités territoriales et partenaires techniques et financiers, ainsi que la réalisation de la première Revue Locale Volontaire, conduite à Pikine. Il a également mentionné l’élaboration des Schémas Directeurs Territoriaux, appelés à nourrir la révision du Plan National d’Aménagement, et la mobilisation de près de 3 millions de dollars américains pour un mécanisme intégré de financement territorial destiné à la Casamance.







Le ministre a par ailleurs mis en avant deux réformes structurantes portées par son département : l’Acte IV de la Décentralisation, censé permettre une territorialisation effective des politiques publiques, et la réforme des pôles territoires, qui vise à renforcer la cohérence et l’efficacité de l’action publique locale. Selon lui, ces chantiers traduisent la volonté du Sénégal de bâtir des territoires compétitifs, résilients et inclusifs, en phase avec les orientations de la Vision Sénégal 2050. Moussa Bala Fofana a réaffirmé, en clôture de son intervention, la disponibilité du Sénégal à partager son expérience et à contribuer activement aux travaux de cette plateforme.







Le ministre a par ailleurs mis en avant deux réformes structurantes portées par son département : l’Acte IV de la Décentralisation, censé permettre une territorialisation effective des politiques publiques, et la réforme des pôles territoires, qui vise à renforcer la cohérence et l’efficacité de l’action publique locale. Selon lui, ces chantiers traduisent la volonté du Sénégal de bâtir des territoires compétitifs, résilients et inclusifs, en phase avec les orientations de la Vision Sénégal 2050. Moussa Bala Fofana a réaffirmé, en clôture de son intervention, la disponibilité du Sénégal à partager son expérience et à contribuer activement aux travaux de cette plateforme.

