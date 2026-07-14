Affaire fillette de 2 ans tuée à Kanel : trois suspects écroués, l’un des mis en cause n’a que 13 ans

Une affaire qui avait bouleversé Kanel



L’affaire concerne une fillette identifiée sous les initiales H. Ly, âgée de 2 ans.



Selon les informations publiées par Libération, l’enfant aurait été enlevée en pleine nuit avant de subir des violences sexuelles puis d’être étranglée.



Les investigations menées par la gendarmerie de Kanel ont abouti à l’interpellation de trois suspects.



Le journal précise que les personnes arrêtées sont âgées respectivement de 13, 17 et 24 ans. Deux des trois mis en cause sont donc mineurs.



Trois suspects placés sous mandat de dépôt



À l’issue de leur arrestation et des premières investigations, les trois suspects ont été présentés à la justice.



Selon Libération, ils ont été placés sous mandat de dépôt pour association de malfaiteurs, enlèvement, viol collectif suivi de meurtre sur une mineure de moins de 13 ans.



Le fait que l’un des mis en cause soit âgé de seulement 13 ans constitue l’un des éléments les plus marquants de cette affaire.



Des aveux rapportés par Libération



Face aux enquêteurs, les trois suspects auraient reconnu les faits.



D’après le récit publié par Libération, ils auraient expliqué avoir violé la fillette à tour de rôle tout en l’empêchant de crier.



Le journal rapporte que lorsque l’un d’entre eux s’en prenait à l’enfant, les deux autres lui auraient maintenu les mains sur la bouche afin d’étouffer ses cris.



La fillette aurait subi de longues souffrances avant de perdre la vie.



Une procédure judiciaire désormais ouverte



Après les arrestations et les aveux rapportés par le journal, l’affaire entre désormais dans sa phase judiciaire.



Les qualifications retenues traduisent la gravité exceptionnelle des faits reprochés : enlèvement, viol collectif et meurtre d’une enfant.



La procédure devra établir avec précision les responsabilités individuelles de chacun des trois mis en cause, notamment au regard de l’âge de deux d’entre eux.