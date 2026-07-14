Violences sur les enfants : Le Ministère de la Famille condamne et invite à la responsabilité dans la diffusion d’informations

Le Ministère de la Famille, de l’action sociale et des solidarités a réagi suite aux derniers faits divers impliquant des enfants et des personnes vulnérables. Dans un communiqué reçu à la rédaction de Dakaractu, « le Ministère exprime sa profonde émotion et sa vive indignation à la suite des faits de violences d’une extrême gravité récemment portés à la connaissance du public. »

Il évoque notamment le cas de viol suivi de meurtre d’un enfant de moins de treize ans survenu à Kanel, les violences sexuelles commises sur une femme vivant avec un handicap, ainsi que les cas de violences sexuelles ayant entrainé des grossesses chez des filles mineures.



Pour le département, « ces actes constituent de graves atteintes aux droits fondamentaux, à la dignité, à l’intégrité physique et psychologique ainsi qu’à la sécurité des personnes, en particulier des enfants et des personnes en situation de vulnérabilité. »

Le Ministère « présente ses sincères condoléances à la famille de l’enfant décédé et exprime sa compassion et son entière solidarité à toutes les victimes ainsi qu’à leurs familles.



Il réaffirme son engagement à veiller à ce que les victimes bénéficient d’une prise en charge adéquate, notamment sur les plans médico-social et psychosocial. »

Dans le document, « il salue également « la diligence des autorités administratives, des forces de défense et de sécurité ainsi que des autorités judiciaires dans le traitement de ces affaires pour que toute la lumière soit faite et que les auteurs de ces actes répondent de leurs actes conformément aux lois en vigueur ».



Face à cette situation, « le Ministère lance un appel aux familles, aux communautés, aux organisations de la société civile et à l’ensemble des citoyens, à renforcer la vigilance, à promouvoir une culture de protection et à signaler sans délai toute acte de violence ou de maltraitance aux autorités compétentes, notamment à travers le numéro cent seize ».

Tout en invitant « chacun à faire preuve de responsabilité dans la diffusion d’informations relatives à ces affaires, afin de préserver la dignité des victimes et de protéger leur identité ».