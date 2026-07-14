Dette de l’État : 71 % de l’encours de l’administration centrale provient de financements extérieurs (Bulletin Statistique de la Dette Publique 2019-2024)

Une dette extérieure proche de 17 000 milliards de FCFA



La structure de l’endettement de l’administration centrale reste dominée par les financements extérieurs.



À fin 2024, la dette extérieure atteint 16 894 milliards de FCFA, soit 71 % de l’encours total de l’administration centrale. La dette domestique s’élève à 6 773 milliards, représentant les 29 % restants.



En 2019, la dette extérieure était évaluée à 8 552 milliards de FCFA. Elle a donc augmenté de 8 342 milliards en cinq ans, soit une progression proche de 98 %.



L’euro représente 46 % de la dette totale



Le tableau consacré à la ventilation par devise fait ressortir une forte présence de l’euro. Les engagements en euros représentent 10 974 milliards de FCFA, soit 46 % de la dette totale de l’administration centrale.



Le dollar américain arrive en deuxième position avec 3 993 milliards de FCFA, représentant 17 % du total.



Les engagements en yuan chinois s’élèvent à 703 milliards, soit 3 %. Les autres devises représentent 776 milliards, également 3 % de l’encours. Une fraction de 447 milliards de FCFA de la dette extérieure est, par ailleurs, libellée en FCFA.



À ces montants s’ajoute la dette domestique de 6 773 milliards, intégralement comptabilisée en francs CFA.



Une structure à suivre dans la gestion de la dette



La prédominance de la dette extérieure implique que la gestion de l’endettement sénégalais dépend largement des conditions obtenues auprès des institutions internationales, des États partenaires, des banques commerciales et des marchés financiers internationaux.



Le bulletin ne présente pas, dans ce tableau, une simulation de l’impact des variations des devises. Il permet cependant d’identifier la structure monétaire des engagements de l’État et le poids de chaque devise dans l’encours.



Cette ventilation est essentielle pour apprécier l’exposition du portefeuille de dette, notamment pour les engagements libellés en dollars, en yuans et dans d’autres devises.



La dette domestique augmente aussi rapidement



La domination de la dette extérieure ne doit pas masquer la progression de la composante domestique. Celle-ci est passée de 1 850 milliards de FCFA en 2019 à 6 773 milliards en 2024.



La dette domestique a ainsi été multipliée par environ 3,7 en cinq ans. Sa progression est proportionnellement plus rapide que celle de la dette extérieure, même si son montant demeure nettement inférieur