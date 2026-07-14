Examen du Bfem 2026: 8766 candidats en lice dans l'académie de Louga

À l'instar des autres académies du Sénégal, l'académie de Louga a donné, ce mardi 14 juillet, le coup d'envoi des épreuves du Brevet de fin d'études moyennes (BFEM), session 2026.



Au total, 8 766 candidats sont inscrits cette année, dont 5 450 filles (61 %) et 3 316 garçons (39 %). L'effectif global enregistre une légère baisse de 43 candidats par rapport à la session 2025.



Les candidats sont répartis dans 61 centres d'examen à travers les trois Inspections de l'éducation et de la formation (IEF) de l'académie :



IEF de Louga : 3 932 candidats, dont 2 424 filles, répartis dans 28 centres , IEF de Linguère : 2 680 candidats, dont 1 628 filles, répartis dans 19 centres , IEF de Kébémer : 2 154 candidats, dont 1 398 filles, répartis dans 14 centres.



Concernant les absences, l'académie a enregistré 155 candidats absents, répartis comme suit : 70 à Louga, 53 à Linguère et 32 à Kébémer, soit un taux de présence de 98,23 %, un niveau salué par les autorités académiques.



Dans un avis de presse, l'Inspection d'académie de Louga indique que toutes les dispositions administratives, pédagogiques, sécuritaires et logistiques ont été prises afin d'assurer un déroulement serein, régulier et transparent des épreuves sur l'ensemble du territoire académique.



L'Inspection d'académie souligne également que ses services, en collaboration avec les autorités administratives, les collectivités territoriales, les forces de défense et de sécurité ainsi que les partenaires de l'école, sont pleinement mobilisés pour garantir les meilleures conditions d'organisation de cet examen.



À cette occasion, les autorités académiques invitent les candidats à rejoindre leurs centres d'examen dans les délais indiqués sur leurs convocations, munis de leur pièce d'identité et du matériel autorisé. Elles appellent également les parents d'élèves et toute la communauté éducative à accompagner les candidats dans un climat de sérénité, de discipline et de responsabilité.



Enfin, l'Inspection d'académie de Louga adresse ses encouragements à l'ensemble des candidats et leur souhaite plein succès aux épreuves du BFEM 2026.

