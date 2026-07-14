HLPF 2026 : le Sénégal renforce son engagement pour l'eau et le développement durable

À l'occasion du Forum politique de haut niveau des Nations Unies sur le développement durable (HLPF 2026), tenu à New York, le Sénégal a réaffirmé son engagement en faveur de l'accélération des Objectifs de développement durable (ODD), en particulier l'ODD 6 relatif à l'eau et à l'assainissement.



Le Ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Dr Cheikh Tidiane Dièye, a pris part à plusieurs séquences stratégiques de haut niveau, notamment la présentation du Rapport national volontaire du Sénégal, les consultations ministérielles préparatoires à la Conférence des Nations Unies sur l'eau de 2026 ainsi que des rencontres avec plusieurs partenaires internationaux.



En sa qualité de co-organisateur de la Conférence ONU-Eau 2026 aux côtés des Émirats arabes unis, le Sénégal poursuit ses efforts de mobilisation politique et diplomatique pour faire de cette échéance mondiale un accélérateur de l'action en faveur de l'accès à l'eau, de l'assainissement et de la résilience climatique.



À quelques mois de cette Conférence historique, le Sénégal confirme son ambition de contribuer activement à la construction de solutions concrètes pour relever les défis mondiaux liés à l'eau, au bénéfice des populations et des générations futures.