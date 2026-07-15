Anniversaire d'Ousmane Sonko : Pluie d'hommages sur le leader du Pastef

Né le 15 juillet 1974, Ousmane Sonko, leader du parti Pastef et président de l'Assemblée nationale, célèbre ce mercredi 15 juillet 2026 son 52e anniversaire. À cette occasion, plusieurs responsables du parti et personnalités proches de l'ancien Premier ministre ont exprimé leurs vœux à travers des messages publiés sur les réseaux sociaux, saluant son engagement politique et son parcours.



Le directeur général du Port autonome de Dakar, Waly Diouf Bodian, lui a adressé un message empreint de fidélité. « Joyeux anniversaire à mon leader de principe Ousmane Sonko. Je te souhaite encore une cinquantaine de 15 juillet en bonne santé, dans le bonheur et sous la protection divine. Tu sais que je serai toujours à tes côtés, pour la patrie et ce grand peuple qui mérite tous les sacrifices. C'est le souvenir de parents dignes et engagés que nous laisserons à nos enfants. »



Le maire de Dakar, Abass Fall, a également rendu hommage au leader de Pastef. « Tu incarnes tout ce qu'il y a de bien en politique. Tu es notre seule et unique boussole, Maître ! Vis longtemps, Président ! »



De son côté, Daouda Ngom, ancien ministre de l'Enseignement supérieur, a salué le parcours et le patriotisme de l'ancien chef du gouvernement. « 52 ans, une vie utile au service de son pays. Joyeux anniversaire, Président Ousmane Sonko. Votre patriotisme, votre engagement, votre constance et votre dévouement au service de la Nation inspirent des générations de Sénégalais. Que Dieu vous accorde une excellente santé, une longue vie et davantage de sagesse pour poursuivre votre mission au service exclusif du Sénégal. Bon anniversaire, Président ! »



Des messages qui traduisent les marques de considération et de soutien exprimées par plusieurs responsables de Pastef à l'endroit d'Ousmane Sonko, à l'occasion de son 52e anniversaire.

