Mali: six proches de l'ancien président de transition Bah N'Daw jugés pour «tentative de complot»

Au Mali, en près de six années de transition, on ne compte plus les personnalités politiques, militaires ou les acteurs de la société civile accusés par le régime en place de tentative de complot ou de déstabilisation. Ce mardi 14 juillet, c'est sans doute la plus ancienne de ces affaires qui sera jugée devant les chambres criminelles de la cour d'appel de Bamako. Six personnalités réputées proches du premier président de transition, Bah N'Daw, vont comparaître, parmi lesquelles le colonel Kassoum Goïta, ancien chef de la Sécurité d'État, et Kalilou Doumbia, ancien secrétaire général de la présidence. Après avoir été enlevés puis torturés, ils croupissent en prison depuis près de cinq années.

« On attend depuis si longtemps, ils auront enfin l'occasion de prouver leur innocence devant des juges » : pour les avocats des six co-accusés, l'espoir suscité est à la mesure des épreuves endurées. Enlevés par la Sécurité d'État à l'automne 2021, certains avaient été torturés de manière particulièrement atroce avant que leur cas ne soit officiellement transmis à la justice.



Proches du président renversé Bah N'Daw

Trois civils et trois porteurs d'uniforme sont accusés de « tentative de complot contre le gouvernement. » Les faits exacts qui leur sont reprochés n'ont pas été dévoilés. Lors de la première période de transition, entre le premier coup d'État d'août 2020 et le second de mai 2021, perpétré par les mêmes militaires et qualifié de « rectification de la trajectoire de la transition », le professeur de droit Kalilou Doumbia avait été secrétaire général de la présidence. Le colonel Kassoum Goïta – aucun lien avec le général Assimi Goïta, actuel président de transition et meneur des militaires putschistes – avait dirigé les services maliens de renseignement. Les autres : un adjudant-chef de la Sécurité d'État, un commissaire de police, un opérateur économique et un marabout.



Depuis le début de l'affaire, leurs avocats estiment qu'il s'agit d'un procès politique visant des proches ou d'anciens proches du président Bah N'Daw, renversé par les militaires qui l'avaient installé au pouvoir après avoir annoncé un remaniement du gouvernement.







Torture, détention, séquelles

En juin 2022, Kalilou Doumbia et l’ancien commissaire de police de la ville de Kayes, Moustapha Diakité, avaient été mis hors de cause par la justice malienne, sans être libérés. En janvier 2023, la cour d'appel a décidé de renvoyer les six co-accusés devant la cour d'assises – remplacée, dans le nouveau code de procédure pénale, par les chambres criminelles de la cour d'appel. Depuis, en dehors de demandes de libération provisoire rejetées : rien.



« Après des tortures et cinq années de détention, il y a forcément des séquelles », déplore un proche, « ils n'ont pas bénéficié des soins adéquats. »



Selon leurs avocats, les six co-accusés seront pourtant bien tous présents à la barre pour répondre des accusations qu'ils contestent et desquelles ils espèrent être enfin blanchis. En décembre 2021, les avocats avaient osé porter plainte pour « association de malfaiteurs », « torture » et « vol » contre l'actuel directeur de la sécurité d'État, le général Modibo Koné – il était encore colonel à l'époque –, l'un des cinq militaires qui se maintiennent au pouvoir au Mali depuis bientôt six ans, sans élections. Cette plainte n'a jamais connu de suite.

