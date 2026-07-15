Deux moutons disparus à Touba : le berger Mahfousse Ba condamné à six mois de prison ferme

Recruté pour surveiller un cheptel, Mahfousse Ba a été reconnu coupable d’abus de confiance après la disparition de deux moutons de race étrangère. Selon L’Observateur, le tribunal des flagrants délits de Diourbel l’a condamné à six mois de prison ferme et à verser 800 000 FCFA de dommages et intérêts à son employeur.


Deux moutons disparus à Touba : le berger Mahfousse Ba condamné à six mois de prison ferme
Un appel téléphonique annonçant la disparition
 
Les faits remontent au dimanche 24 mai 2026 à Touba.
 
Ce jour-là, l’éleveur Moïse Sagna est réveillé par un appel de son employé, Mahfousse Ba, qu’il avait recruté pour s’occuper de son troupeau moyennant un salaire mensuel de 40 000 FCFA.
 
Le berger lui annonce la disparition de deux moutons de race Azawad, achetés au Niger et au Soudan.
 
Selon le récit de L’Observateur, les animaux auraient disparu en pleine journée.
 
Le comportement du berger éveille les soupçons
 
Moïse Sagna aurait été surpris par le fait que son employé ne l’ait pas immédiatement informé avant de déplacer ou de conduire le cheptel.
 
Il aurait également relevé des contradictions dans les déclarations de Mahfousse Ba.
 
Le berger n’aurait fourni aucune piste précise permettant de retrouver les deux animaux. Cette attitude a conduit l’éleveur à saisir la gendarmerie.
 
Des explications jugées peu convaincantes
 
Interpellé et interrogé, Mahfousse Ba a déclaré ignorer les circonstances dans lesquelles les moutons avaient disparu.
 
Il aurait affirmé ne savoir ni où ni comment les animaux avaient été perdus.
 
Ces explications ont été jugées fallacieuses par les enquêteurs, qui ont transmis le dossier au procureur près le Tribunal de grande instance de Diourbel.
 
Le jeune berger, âgé de 28 ans, a ensuite été poursuivi pour abus de confiance.
 
La partie civile réclame 1,3 million de FCFA
 
À l’audience du tribunal des flagrants délits, l’avocat de Moïse Sagna, Me Cheikh Ngom, a soutenu que le prévenu avait volé les deux moutons.
 
Il a insisté sur la mauvaise foi qu’il attribue au berger et a réclamé 1,3 million de FCFA au titre des dommages et intérêts.
 
Le procureur Farba Ngom a demandé au tribunal d’appliquer la loi.
 
La défense sollicite la clémence
 
L’avocat de Mahfousse Ba, Me Serigne Diongue, a invoqué les dispositions de l’article 457 du Code pénal.
 
Il a sollicité une application particulièrement bienveillante de la loi en faveur de son client.
 
La défense souhaitait ainsi obtenir une sanction moins sévère, en tenant compte de la situation personnelle du prévenu et des circonstances du dossier.
 
Six mois ferme et 800 000 FCFA à payer
 
Le tribunal a finalement déclaré Mahfousse Ba coupable d’abus de confiance.
 
Il a été condamné à six mois de prison ferme.
 
Le berger devra également verser 800 000 FCFA de dommages et intérêts à Moïse Sagna, son employeur.
Autres articles
Mercredi 15 Juillet 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Propos sur « l’argent sale » à Touba : une plainte déposée contre Ousmane Sonko au parquet de Dakar

Propos sur « l’argent sale » à Touba : une plainte déposée contre Ousmane Sonko au parquet de Dakar - 15/07/2026

Loi d’amnistie et violences politiques / Abdou Karim Sall interpelle frontalement PASTEF : « De quoi PASTEF a-t-il peur ? »

Loi d’amnistie et violences politiques / Abdou Karim Sall interpelle frontalement PASTEF : « De quoi PASTEF a-t-il peur ? » - 15/07/2026

Dette extérieure : les financements commerciaux bondissent à 5 672 milliards de FCFA (Bulletin Statistique de la Dette Publique 2019-2024)

Dette extérieure : les financements commerciaux bondissent à 5 672 milliards de FCFA (Bulletin Statistique de la Dette Publique 2019-2024) - 15/07/2026

BFEM 2026 : Le ministère de l’Éducation nationale confirme un cas de fraude au CEM de Bambey et rassure de l’intégrité de l’examen

BFEM 2026 : Le ministère de l’Éducation nationale confirme un cas de fraude au CEM de Bambey et rassure de l’intégrité de l’examen - 15/07/2026

« Réplique à une diatribe opportune : Cher collègue, Tahirou Sarr » (Par Mbaye Dione)

« Réplique à une diatribe opportune : Cher collègue, Tahirou Sarr » (Par Mbaye Dione) - 15/07/2026

Senelec réalise une première en Afrique avec une titrisation de 108 milliards FCFA cotée à la Bourse de Luxembourg

Senelec réalise une première en Afrique avec une titrisation de 108 milliards FCFA cotée à la Bourse de Luxembourg - 15/07/2026

Argent volé déversé à Touba - Daba Niang, ( PJF Diomaye - Président) répond à Sonko :

Argent volé déversé à Touba - Daba Niang, ( PJF Diomaye - Président) répond à Sonko : "Ici, les populations sont dignes et intègres » - 15/07/2026

Yeumbeul/ actes contre nature : une dénonciation pour harcèlement mène la police vers un réseau présumé… au moins cinq personnes entendues

Yeumbeul/ actes contre nature : une dénonciation pour harcèlement mène la police vers un réseau présumé… au moins cinq personnes entendues - 15/07/2026

Visite de Macky Sall au Sénégal : Le Réseau des Universitaires Républicains (RUR) réaffirme son soutien à sa candidature au poste de SG de l’ONU…

Visite de Macky Sall au Sénégal : Le Réseau des Universitaires Républicains (RUR) réaffirme son soutien à sa candidature au poste de SG de l’ONU… - 15/07/2026

BFEM 2026 : 11 candidats interpellés à Bambey dans une affaire présumée de tricherie via un groupe WhatsApp

BFEM 2026 : 11 candidats interpellés à Bambey dans une affaire présumée de tricherie via un groupe WhatsApp - 15/07/2026

Prêts usuraires à keur massar : une plainte de 58,4 millions déclenche une vaste enquête sur des prêts à 20 % tous les vingt jours soit 200 000 FCFA d’intérêt par million

Prêts usuraires à keur massar : une plainte de 58,4 millions déclenche une vaste enquête sur des prêts à 20 % tous les vingt jours soit 200 000 FCFA d’intérêt par million - 15/07/2026

New York / localisation des ODD : Moussa Bala Fofana plaide pour des territoires « compétitifs, résilients et inclusifs »

New York / localisation des ODD : Moussa Bala Fofana plaide pour des territoires « compétitifs, résilients et inclusifs » - 15/07/2026

Abdou Lahad Ndiaye : une première sortie médiatique qui rassure sur la maîtrise des dossiers

Abdou Lahad Ndiaye : une première sortie médiatique qui rassure sur la maîtrise des dossiers - 15/07/2026

Présentation de Condoléances à Doha : Karim Wade, star du jour...

Présentation de Condoléances à Doha : Karim Wade, star du jour... - 15/07/2026

Anniversaire d'Ousmane Sonko : Pluie d'hommages sur le leader du Pastef

Anniversaire d'Ousmane Sonko : Pluie d'hommages sur le leader du Pastef - 15/07/2026

Opération de Sécurisation à Dakar : plus de 600 policiers et gendarmes mobilisés, 213 personnes interpellées

Opération de Sécurisation à Dakar : plus de 600 policiers et gendarmes mobilisés, 213 personnes interpellées - 15/07/2026

BFEM 2026 : 3 865 candidats à l’assaut du brevet à Saint-Louis Commune

BFEM 2026 : 3 865 candidats à l’assaut du brevet à Saint-Louis Commune - 14/07/2026

Qatar : Macky Sall présente ses condoléances à l’émir Cheikh Tamim ben Hamad Al Thani

Qatar : Macky Sall présente ses condoléances à l’émir Cheikh Tamim ben Hamad Al Thani - 14/07/2026

Abdoul Ahad Ndiaye répond à Ousmane Sonko : « Assimiler Touba à un lieu de recel d'argent sale est un profond manque de respect »

Abdoul Ahad Ndiaye répond à Ousmane Sonko : « Assimiler Touba à un lieu de recel d'argent sale est un profond manque de respect » - 14/07/2026

Xénophobie : L’alerte du juge Ibrahima Hamidou Dème sur la stigmatisation des Guinéens peuls au Sénégal

Xénophobie : L’alerte du juge Ibrahima Hamidou Dème sur la stigmatisation des Guinéens peuls au Sénégal - 14/07/2026

BFEM 2026 à Ziguinchor : plus de 4 900 candidats, un fort taux de présence dès le premier jour

BFEM 2026 à Ziguinchor : plus de 4 900 candidats, un fort taux de présence dès le premier jour - 14/07/2026

Coupe du Monde : Le Ministère des Sports ordonne à la FSF de cesser toutes ses sorties médiatiques

Coupe du Monde : Le Ministère des Sports ordonne à la FSF de cesser toutes ses sorties médiatiques - 14/07/2026

HLPF 2026 : le Sénégal renforce son engagement pour l'eau et le développement durable

HLPF 2026 : le Sénégal renforce son engagement pour l'eau et le développement durable - 14/07/2026

Examen du Bfem 2026: 8766 candidats en lice dans l'académie de Louga

Examen du Bfem 2026: 8766 candidats en lice dans l'académie de Louga - 14/07/2026

Santé mondiale: Dakar accueille un panel de haut niveau pour repenser la gouvernance sanitaire

Santé mondiale: Dakar accueille un panel de haut niveau pour repenser la gouvernance sanitaire - 14/07/2026

Locales à Kaolack- mise en place d'une coalition XXL : Rahma, Samba Ndiaye et Cie, à la conquête de la municipalité

Locales à Kaolack- mise en place d'une coalition XXL : Rahma, Samba Ndiaye et Cie, à la conquête de la municipalité - 14/07/2026

Service de la dette : les paiements ont plus que triplé entre 2019 et 2024 (Bulletin Statistique de la Dette Publique 2019-2024)

Service de la dette : les paiements ont plus que triplé entre 2019 et 2024 (Bulletin Statistique de la Dette Publique 2019-2024) - 14/07/2026

Dette de l’État : 71 % de l’encours de l’administration centrale provient de financements extérieurs (Bulletin Statistique de la Dette Publique 2019-2024)

Dette de l’État : 71 % de l’encours de l’administration centrale provient de financements extérieurs (Bulletin Statistique de la Dette Publique 2019-2024) - 14/07/2026

BFEM 2026 à Thiès : Le taux de présence tourne autour de 97%, avec 202 jurys et 168 centres d'examen

BFEM 2026 à Thiès : Le taux de présence tourne autour de 97%, avec 202 jurys et 168 centres d'examen - 14/07/2026

Bacalauréat 2026 : la région de Thiès passe au dessus de la moyenne nationale, 55% des mentions sont obtenues par des filles

Bacalauréat 2026 : la région de Thiès passe au dessus de la moyenne nationale, 55% des mentions sont obtenues par des filles - 14/07/2026

RSS Syndication