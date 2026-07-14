Abdoul Ahad Ndiaye répond à Ousmane Sonko : « Assimiler Touba à un lieu de recel d'argent sale est un profond manque de respect »

Le ministre des Transports terrestres et aériens, Abdoul Ahad Ndiaye, a réagi aux déclarations d'Ousmane Sonko lors de sa visite à Touba, au cours de laquelle le président de Pastef a affirmé que de l'argent volé avait été injecté dans la ville sainte. Selon le ministre qui s’exprimait sur la Tfm, ces propos constituent « un manque de respect inacceptable envers Touba, ses habitants et les valeurs du mouridisme ». Il estime qu'« il faut profondément méconnaître Touba et son héritage spirituel pour assimiler ses populations à des receleurs d'argent volé ».







« Les habitants de Touba sont reconnus pour leur dignité et leur attachement aux enseignements de Serigne Touba. Prétendre qu'ils peuvent être achetés avec de l'argent est une grave erreur d'appréciation », a-t-il déclaré, ajoutant que l'absence des principales autorités locales lors de la visite d'Ousmane Sonko traduisait, selon lui, le désaveu de cette démarche.







Abdoul Ahad Ndiaye a, par ailleurs, salué l'engagement du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, qu'il présente comme un dirigeant attentif aux préoccupations des populations de Touba. « Le Président connaît la valeur de Touba et de ses habitants. Il travaille chaque jour à apporter des réponses concrètes à leurs préoccupations », a-t-il affirmé.



Le ministre a également apporté son soutien au Premier ministre, Mouhamadou Al Amine Lo, estimant que celui-ci s'emploie à débloquer plusieurs dossiers restés en suspens et accomplit, sous l'autorité du chef de l'État, un travail qu'il juge remarquable.







Par ailleurs, Abdoul Ahad Ndiaye a appelé les Sénégalais à dépasser les querelles politiques pour se rassembler autour de l'essentiel : le développement du pays et l'amélioration des conditions de vie des populations. Il a réaffirmé sa confiance envers le président Bassirou Diomaye Faye, qu'il décrit comme « un homme intègre, profondément attaché à sa patrie et entièrement dévoué au service de la Nation ». « Sa seule préoccupation est le Sénégal. Malgré les attaques et les tentatives de discrédit, il demeure concentré sur sa mission : répondre aux attentes des Sénégalais et conduire le pays sur la voie du progrès et de l'émergence », a conclu le ministre.

